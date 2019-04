Washington - Dirigentes del Partido Demócrata, entre ellos candidatos a las elecciones presidenciales, instaron este sábado a la legalización del cannabis en el Día 420, como se conoce el oficioso "día nacional" de la marihuana en el país.

La senadora por California Kamala Harris, una de las demócratas que se han postulado para la nominación de su partido a las presidenciales de 2020, afirmó en su cuenta de Twitter que "es hora" de legalizar esa droga en todo el país.

It’s time we legalize marijuana at the federal level and restore justice to our communities. Communities of color have been disproportionately impacted by the War on Drugs. We must reverse this trend. — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 20, 2019

"Las comunidades de color se han visto impactadas de forma desproporcionada por la Guerra Contra las Drogas. Debemos revertir esta tendencia", dijo Harris.

Por su parte, otro candidato de la misma formación para los comicios, Cory Booker, senador por Nueva Jersey, empleó la misma red social para lanzar su mensaje procannabis.

"Conforme trabajamos para legalizar la marihuana a nivel nacional, tenemos también que garantizar igualdad en la industria de la marihuana. Las comunidades que históricamente han sido atacadas por la fracasada Guerra contra las Drogas no pueden ser apartadas de las oportunidades de participar en la economía de la marihuana legal", indicó.

The Marijuana Justice Act wouldn’t just legalize marijuana—it would expunge the records of millions of people who have been hurt by the War on Drugs. — Cory Booker (@CoryBooker) April 20, 2019

La legisladora de la Cámara Baja del Congreso, Ilhan Omar, que representa a Minesota, también lamentó que "la criminalización del cannabis impacte de forma desproporcionada en las comunidades de color".

"Al final debemos legalizar el cannabis en toda la nación y eliminar los registros (criminales) de los encarcelados por delitos relacionados con el cannabis", tuiteó.

Según datos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), actualmente nueve estados del país y el Distrito de Columbia permiten el uso recreativo legal de la marihuana entre los adultos, mientras que 31 estados la autorizan para fines médicos.

Dos de cada tres estadounidenses están a favor de la legalización, de acuerdo con esta organización, que hoy también se posicionó en un comunicado a favor de esta medida.

Entre 2001 y 2010 las autoridades arrestaron a ocho millones de personas por delitos relacionados con la marihuana, apuntó ACLU, que recordó que los afroamericanos tienen 3.73 posibilidades más de ser detenidos por posesión de cannabis que los blancos.

El oficioso Día 420 se celebra cada 20 de abril en Estados Unidos, donde se desarrollan festivales relacionados con el cannabis y los consumidores de esta droga se juntan para fumar marihuana.