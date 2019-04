Washington - Los demócratas del Senado presentaron esta tarde una nueva legislación para mitigar recientes desastres naturales, para asistir a estados del medio oeste, la cual mantendrá la asistencia para Puerto Rico que aprobaron los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El nuevo lenguaje sobre Puerto Rico incluye $610 millones en fondos de emergencia para asistencia alimentaria, y un lenguaje para ordenar al Departamento de Vivienda federal (HUD) que libere en un plazo de 90 días miles de millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) asignados a la isla.

En vez de la dispensa en la aportación que tienen que hacer los gobiernos locales para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) financiar el reembolso por el costo medidas de emergencia, la legislación asigna $431 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario (CDBG) que beneficiarían a Puerto Rico, Florida, California, Georgia y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Otra enmienda va dirigida a asignar $250 millones en fondos para reparar infraestructura de agua en Puerto Rico, Texas, Florida y las Islas Vírgenes.

No se ofreció de inmediato una distribución específica de los fondos.

Pero, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, y el portavoz en el Comité de Asignaciones, Patrick Leahy, calcularon que en total la medida asignaría $1,100 millones a Puerto Rico.

El presidente Donald Trump, sin embargo, solo ha estado dispuesto a aprobar $600 millones adicionales en fondos de asistencia alimentaria para la isla, pues considera que a Puerto Rico se le ha dado demasiado dinero y que el gobierno no ha hecho buen uso del dinero.

Gran parte de las enmiendas sobre la isla fueron propuestas el lunes como cambios al proyecto republicano. Pero, los republicanos objetaron y la legislación no avanzó.

El nuevo proyecto atiende las asignaciones a estados del medio oeste como Iowa y Nebraska, según un asesor demócrata.

El primer evento de las primarias presidenciales tiene lugar en enero próximo en Iowa.

El lunes, el Senado frenó tanto el proyecto republicano para atender principalmente los desastres naturales de 2018 como el demócrata.

La pugna está centrada en la asistencia para Puerto Rico. Por un lado, los republicanos ofrecen los $600 millones de asistencia alimentaria ya aprobados por la Cámara baja y $5 millones para estudiar el impacto de la ayuda alimentaria que se ha otorgado a la isla después del huracán María.

Pero, el proyecto republicano descarta otras iniciativas para la isla como la dispensa en el pareo de fondos que tienen que hacer los gobiernos de Puerto Rico para acceder al reembolso de FEMA por medidas de emergencia y los $25 millones para la restauración del Caño Martín Peña.

Las enmiendas que presentarán los demócratas buscan, entre otras cosas, cualquier ansiedad de los senadores de su caucus que son precandidatos presidenciales en torno a la asistencia a Iowa, donde inician las primarias presidenciales de 2020.

La controversia en torno a los fondos para Puerto Rico se ha avivado en las últimas horas ante los más recientes tuits del presidente Trump atacando a los políticos “incompetentes o corruptos” de la isla, quejándose de que no se le reconozca la asistencia federal recibida y volviendo a inflar los verdaderos números de la ayuda prometida a la isla.

The Democrats today killed a Bill that would have provided great relief to Farmers and yet more money to Puerto Rico despite the fact that Puerto Rico has already been scheduled to receive more hurricane relief funding than any “place” in history. The people of Puerto Rico..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019

El presidente Trump ha advertido a los senadores republicanos que solo aceptará los $600 millones en fondos de asistencia alimentaria.

Al ser preguntado por El Nuevo Día si podría haber nuevas negociaciones en busca de una transacción con los demócratas, el senador republicano Rick Scott (Florida) afirmó hoy que “voy a respaldar (la medida) que el presidente puede firmar”.

La pugna entre republicanos y demócratas ha salpicado al gobierno de Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha reiterado su apoyo a las iniciativas aprobadas en la Cámara baja y la defensa que hace de esas medidas el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Mr. President: STOP spreading misinformation! #PuertoRico has not received $91b (only 300M in permanent work). It's not "us" vs "them". It's about Americans in need. https://t.co/00CqevN5T7 — Ricardo Rossello (@ricardorossello) April 2, 2019

Pero, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, está en sintonía con los republicanos y considera que es mejor aprobar el proyecto de la mayoría en el Senado, para que la discusión se decida en un comité de conferencia del Congreso que busque armonizar las versiones de ambas cámaras.

“Lamento (que) 46 demócratas en el Senado le hayan votado en contra a los $600 millones destinados a asistencia nutricional en (Puerto Rico)”, tuiteó ayer González, tras la votación en torno al proyecto republicano.

Lamento 46 demócratas en el senado le hayan votado en contra a los $600 millones destinados a asistencia nutricional en PR. https://t.co/elAJBq11uF — Jenniffer González (@Jenniffer2012) April 1, 2019

Pero, la realidad es que luego todos los republicanos presentes votaron en contra del proyecto demócrata que asigna más fondos a la isla.

Tanto el proyecto republicano como el demócrata necesitaban ayer los 60 votos necesarios para cerrar el debate en el hemiciclo y asegurar una votación final con una mayoría de 51 votos.

Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado, frente a 47 miembros del caucus demócrata.

Un total de 49 senadores, casi todos demócratas, votaron en contra del proyecto republicano. Mientras, 44 votaron a favor.

El proyecto demócrata alcanzó más respaldo. Un total de 46 senadores votaron a favor y 48 en contra. Solo el senador demócrata Doug Jones (Alabama) votó a favor de ambos proyectos.

Los republicanos Mike Braun (Indiana), Rand Paul (Kentucky), Mike Enzi (Wyoming) y el líder de la mayoría Mitch McConnell (Kentucky) votaron en contra del proyecto del GOP. McConnell lo hizo solo para después pedir reconsideración.

Para el senador republicano Johnny Isakson (Georgia), el reclamo de los demócratas a favor de otras iniciativas para la Isla tiene de “rehén” la asistencia a otros estados, como el suyo, que sufrieron daños en 2018 a causa principalmente de huracanes o fuegos forestales.

El lunes, el portavoz demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, Patrick Leahy (Vermont), intentó sin éxito presentar una nueva enmienda al proyecto, en busca una transacción.

Para sustituir la dispensa de FEMA, Leahy sugirió asignar a Puerto Rico y otros estados $431 millones en fondos adicionales del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).