Washington - El presidente Donald Trump acusó hoy al cineasta Spike Lee, que ganó anoche el Oscar al mejor guión adaptado por su cinta "BlacKkKlansman", de ser "racista" contra él durante el discurso que ofreció tras recibir el galardón.

"Estaría bien que Spike pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, cuando use un tono racista contra vuestro presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (...) que casi todos los presidentes", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

El mandatario subrayó que bajo su mandato se ha aprobado una reforma de la justicia penal de Estados Unidos, se han registrado "los índices más bajos de desempleo" de la historia entre la comunidad afroamericana y se ha aplicado una reforma fiscal importante.

En su discurso tras ganar el Oscar, Lee instó a que la gente esté "en el lado correcto de la historia" ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo año.

"Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral de amor contra odio", dijo Lee sin mencionar explícitamente a Trump, que se dio por aludido.

Google+ ✉Email Mahershala Ali recibe el Oscar al mejor actor de reparto por "Green Book".

El cantante Adam Lambert, a la izquierda, y Brian May de la banda Queen.

Regina King recibe el Oscar a la mejor actriz de reparto por "If Beale Street Could Talk".

La actriz Melissa McCarthy, izquierda, y Brian Tyree Henry entregan el premio al mejor diseño de vestuario.

Lady Gaga exhortó en su discurso a "si tienen un sueño, luchen por él".

Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizaron uno de los momentos más especiales al interpretar la canción "Shallow".

Lady Gaga ganó su primer Oscar por la canción de la película "A Star is Born".

Peter Farrelly, en el centro, y el elenco y equipo de "Green Book" reciben el Oscar a la mejor película.

El director mexicano Alfonso Cuarón posa tras ganar mejor película extranjera, dirección y cinematografía por "Roma".

Rami Malek, ganador al mejor actor por "Bohemian Rhapsody"; Olivia Colman, mejor actriz por "The Favourite"; Regina King, mejor actriz de reparto por "If Beale Street Could Talk", y Mahershala Ali, mejor actor de reparto por "Green Book".

Rami Malek recibe el Oscar al mejor actor por su papel en "Bohemian Rhapsody".

Olivia Colman recibe el Oscar a la mejor actriz por "The Favourite".

Gustavo Dudamel recibe el aplauso del público tras dirigir a la Filarmónica de Los Angeles en la sección “In Memoriam”.

Spike Lee recibe el premio a mejor guion adaptado por "BlacKkKlansman".

Jennifer López y Chris Evans presentaron el premio al mejor diseño de producción.

El actor Diego Luna y el chef español José Andrés presentan la película "Roma".

Angela Bassett, a la izquierda, y Javier Bardem anuncian a "Roma" como la ganadora de la mejor cinta en lengua extranjera.

"¡Hagamos lo correcto!", finalizó el cineasta en alusión a "Do The Right Thing", el título original de una de sus películas más famosas.

Lee, que recogió el galardón junto a Charlie Wachtel, David Rabinowitz, y Kevin Willmott, se llevó una de las ovaciones más grandes de la velada.

El cineasta, muy conocido por ser un gran activista por los derechos de los afroamericanos, también llamó la atención en la alfombra roja por un vestuario con el que rindió homenaje a "Do The Right Thing" y al desaparecido músico Prince.

Lee llevó a la gala unos anillos con las palabras "hate" (odio) y "love" (amor) como hacía el personaje del actor Bill Nunn en la cinta "Do The Right Thing".