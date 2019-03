Washington - El presidente, Donald Trump, calificó este viernes de "muy sustanciales" las negociaciones que mantuvo esta semana con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, las cuales acabaron de manera abrupta este jueves, y destacó que ahora ambas partes saben lo que quiere el otro.

Relacionados: Las cinco claves de la segunda cumbre entre Trump y Kim

"Es genial estar de vuelta de Vietnam, un lugar fantástico. Mantuvimos unas negociaciones muy sustanciales con Kim Jong-un. Sabemos los que quieren y ellos saben lo que queremos. ¡Muy buena relación, ya veremos qué pasa!", escribió el mandatario este viernes en su cuenta personal de Twitter.

Great to be back from Vietnam, an amazing place. We had very substantive negotiations with Kim Jong Un - we know what they want and they know what we must have. Relationship very good, let’s see what happens! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

Trump se encuentra ya de vuelta en EE.UU. después de que la delegación presidencial abandonara el jueves Hanoi (Vietnam) horas antes de lo previsto y sin firmar una declaración final.

A pesar de este final abrupto, antes de iniciar la vuelta a casa, Trump aseguró que la despedida entre ambos líderes había sido cordial y comentó que la falta de acuerdo se debió a las demandas realizadas por Pionyang.

El mandatario estadounidense afirmó que decidió abandonar la mesa de negociación debido a la insistencia de los norcoreanos en que EE.UU. pusiera fin a las sanciones que pesan sobre su país.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, contradijo poco después a Trump y matizó que su Gobierno solo pidió un alivio parcial de sanciones y no uno íntegro.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, que está en estos momentos de visita oficial en Filipinas, insistió no obstante en que Corea del Norte había pedido el levantamiento total de las sanciones y lamentó la falta de "claridad" sobre el alcance de su propuesta para desmantelar la central nuclear de Yongbyon.