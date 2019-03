Washington - El presidente Donald Trump ordenó hoy, miércoles, suspender "inmediatamente" los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines en el que el pasado domingo murieron 157 personas.

"Todos esos aviones serán inmovilizados de manera efectiva inmediatamente", dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

El primer ejecutivo de Estados Unidos explicó que cualquier avión que esté ahora mismo en el aire irá a su destino y luego será puesto a tierra, informó la agencia de noticias EFE.

Trump mencionó, además, que los pilotos y las aerolíneas han sido notificados de la decisión. Aseguró que la seguridad del pueblo estadounidense es de "gran preocupación".

“Boeing es una empresa increíble... Están haciendo grandes esfuerzos ahora mismo y esperamos que lleguen a una solución rápidamente”, puntualizó.

De inmediato, Boeing dijo en un comunicado que "sigue teniendo plena confianza en la seguridad del 737 MAX". La compañía agregó que había decidido "por una gran cantidad de precaución que existe y para tranquilizar al público de la seguridad de la aeronave, recomendamos a la FAA (Administración Federal de Aviación) la suspensión temporal de las operaciones de toda la flota global de las 371 aeronaves 737 MAX".

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHL pic.twitter.com/cBHzvsdVw7 — The Boeing Company (@Boeing) March 13, 2019

Mientras, la FAA explicó que "tomó esta decisión como resultado del proceso de recopilación de datos y una nueva evidencia recopilada en el sitio y analizada hoy".

#FAA statement on the temporary grounding of @Boeing 737 MAX aircraft operated by U.S. airlines or in a U.S. territory. pic.twitter.com/tCxSakbnbH — The FAA (@FAANews) March 13, 2019

Esta tarde Canadá también decidió suspender "de forma inmediata" los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 en su espacio aéreo tras recibir "nueva información esta mañana", informó el ministro de Transporte canadiense, Marc Garneau.

Garneau señaló en una rueda de prensa que la decisión es producto "de nueva información recibida esta mañana", el consejo de expertos y que tiene carácter provisional.

Precisamente, ayer la Unión Europea decidió cerrar todo su espacio aéreo a los modelos Boeing 737 MAX 8.

La orden de mantener en tierra a las naves surge luego de un accidente aéreo en Etiopía, que fue el segundo en pocos meses de un Boeing 737 Max 8. En el siniestro murieron las 157 personas que iban a bordo.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico informó ayer a El Nuevo Día que, de las cuatro compañías de transporte aéreo con presencia en la isla que tienen en su flota el model MAX 8, solo American Airlines tiene un vuelo diario programado hasta julio desde Miami a San Juan.

Reaccionan las aerolíneas

De hecho, American Airlines comunicó esta tarde a través de expresiones escritas que tiene 24 aviones afectados por esta directiva y seguirán trabajando estrechamente con las agencias regulatorias.

“American Airlines tiene 24 aviones afectados por esta directiva. Apreciamos la alianza con la FAA y continuaremos trabajando estrechamente con ellos, el Departamento de Transporte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y otras autoridades regulatorias, así como nuestros fabricantes de aviones y motores”, informaron a El Nuevo Día.

La aerolínea informó, además, que trabajarán para compensar a sus clientes lo más rápido posible, y se disculparon por el inconveniente.

Por su parte, Southwest Airlines, la aerolínea estadounidense que opera una flota de 34 aviones Boeing 737 Max 8, informó que estará pendiente a la información que surja sobre la determinación del presidente de los Estados Unidos.

“Southwest está pendiente a los informes de los medios sobre la orden de dejar en tierra la flota Boeing 737 Max 8 en los Estados Unidos. Actualmente, seguimos buscando orientación adicional de la FAA”, indicó la aerolínea.

Mientras, Copa Airlines suspendió inmediatamente y de manera temporal la operación de sus MAX 9. No precisó qué haría con el modelo MAX 8.

“En tal sentido, en coordinación con la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá y conforme a los acontecimientos que se están dando, Copa Airlines ha decidido suspender inmediatamente y de manera temporal la operación de sus MAX 9, hasta tanto se cuente con los hallazgos sobre las causas del accidente mencionado previamente”, informaron a través de un comunicado.

Según informaron, la aerolínea cubrirá los vuelos que operaban sus 9 con el resto de su flota.