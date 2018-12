Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, se quejó hoy de que Estados Unidos financia los Ejércitos de países "muy ricos" que se "aprovechan" del liderazgo de su país en los ámbitos comercial y geopolítico.

"Estamos subsidiando sustancialmente a los militares de muchos países MUY ricos en todo el mundo, mientras que al mismo tiempo esos países se aprovechan totalmente de Estados Unidos y de nuestros contribuyentes en Comercio", tuiteó el mandatario.

Trump consideró que el general James Mattis, que ha presentado su renuncia como secretario de Defensa, no veía "un problema" en esa actitud de los aliados de Estados Unidos.

"¡Yo sí lo veo (como un problema) y está siendo solucionado!", afirmó el presidente.

Mattis renunció la semana pasada después de que Trump proclamara la "derrota" del Estado Islámico (EI) en Siria y anunciara el repliegue de los solados que, como parte de una coalición internacional, colaboraban con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza encabezada por milicias kurdas.

En su carta de renuncia, Mattis hizo una férrea defensa del sistema de alianzas de Estados Unidos en el mundo y opinó que Washington debe "tratar a sus aliados con respeto", así como ser "resuelto e inequívoco" en la forma en que lidia con sus competidores, entre los que mencionó a China y Rusia.

A la decisión de Mattis, le ha seguido la dimisión del enviado especial Estados Unidos para la coalición contra el EI, Brett McGurk, en protesta por la salida de Siria.

En Twitter, Trump dijo hoy que McGurk "fue el responsable de llenar aviones con $1,800 millones en efectivo" para enviárselos a Irán como parte del acuerdo nuclear que el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) suscribió en 2015 con el país persa.

For all of the sympathizers out there of Brett McGurk remember, he was the Obama appointee who was responsible for loading up airplanes with 1.8 Billion Dollars in CASH & sending it to Iran as part of the horrific Iran Nuclear Deal (now terminated) approved by Little Bob Corker.