El concejo municipal de la ciudad de Boston aprobó hoy, miércoles, una medida que prohibe el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de las agencias de ley y orden y de cualquier otro funcionario de la ciudad.

Según indicó el portal de la emisora radial pública WBUR, ningún empleado municipal podrá utilizar la tecnología, y tampoco podrán solicitar pietaje de los rostros de ciudadanos mediante terceros. Boston se convirtió en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, detrás de San Francisco, en prohibir el uso de la tecnología a nivel municipal.

La medida ahora pasará a manos del gobernador Marty Walsh, quien no podrá vetar el proyecto puesto que se aprobó mediante voto mayoritario.

El concejal Ricardo Arroyo, quien auspició el proyecto junto con la concejala Michelle Wu, resaltó que múltiples estudios han probado que la tecnología no es confiable y que confronta serios problemas para identificar personas afroamericanas.

"La tecnología muestra una parcialidad racial y eso es algo peligroso. Pero también coloca un efecto aterrador sobre las libertades civiles. En momentos que el país atraviesa por marchas y protestas en apoyo a los derechos civiles, cualquier tecnología que violente el derecho de la libertad de expresión, o que ayude a monitorear a activistas o el activismo, es peligroso", dijo Arroyo a la emisora.

El comisionado de la policía de Boston, William Gross, había dicho en una vista previa que su departamento nunca utilizó la tecnología y que la misma no es confiable.

"Hasts que esta tecnología no sea 100 por ciento confiable, no estoy interesado en usarla. Y al ser afroamericano, no puedo olvidar que puedo ser identificado erroneamente por estos sistemas", recalcó Gross.