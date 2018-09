El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) reportó que se espera que el centro del huracán Florence se acerque a las costas de las Carolinas esta noche y que luego se mueva sobre la costa del sur de Carolina del Norte y al noreste de Carolina del Sur.

Según el informe de las 11:00 p.m., el ciclón se debilitó aún más y es ahora un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora.

La agencia alertó que fuertes lluvias ya se registran en la zona y emitió una alerta ante el alto potencial de que se formen tornados.

Los meteorólogos dijeron que las condiciones solo se volverán más letales una vez que la tormenta ingrese a tierra a primeras horas del viernes cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina de sur y avance a paso lento. Las marejadas ciclónicas podrían cubrir la costa con más de 3 metros (11 pies) de agua, y las precipitaciones constantes podrían dejar más de un metro (3 pies) de lluvia, causando severas inundaciones.

Florence ha perdido su fuerza desde anoche, cuando pasó de ser un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 140 millas por hora, a la categoría 2 con vientos sostenidos máximos de 100 millas por hora. Ahora, descendió a categoría 1 a medida que se acerca a tierra.

El debilitamiento más significativo del fenómeno se producirá el sábado, según el pronóstico.

En el boletín de las 11:00 de la noche, el sistema se encontraba a 50 millas al sur de Morehead City, Carolina del Norte, y a 60 millas al este-sureste de Wilmington. El huracán mantiene su velocidad de traslación en apenas seis millas por hora y la presión central permanece en 956 milibares.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden a 80 millas del ojo, mientras que los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 195 millas.

Las autoridades advirtieron que Florence tiene un enorme campo de viento que ha ido en aumento, lo que eleva el riesgo de crecidas en la costa y hacen de ella una tormenta extremadamente peligrosa. El NHC pronosticó una marejada ciclónica que podría elevar hasta 10 pies los niveles normales del agua.

El NHC describió que “Florence es un huracán grande”.

Mira el movimiento de Florence

via GIPHY

Pese a la pérdida de fuerza, los expertos alertaron de que su potencial destructor sigue intacto.

Los meteorólogos también advirtieron que el ciclón puede quedarse estacionario en la costa por varios días, generando lluvias torrenciales.

Ante estos pronósticos, el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) preguntó a la comunidad: “¿quieres que te atropelle un tren o un camión de cemento?”

Damaging hurricane-force winds are likely along portions of the

coasts of South Carolina and North Carolina as soon as this evening,

and a Hurricane Warning is in effect. Strong winds could also spread

inland into portions of the Carolinas from #Florence. pic.twitter.com/nPHuWc3VfD