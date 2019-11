Washington — La Casa Blanca no impedirá que sea disciplinado un integrante del cuerpo élite SEAL acusado de abusos, a pesar de que el presidente Donald Trump no quiere castigarlo, informó el domingo un funcionario de la Marina.

Trump había tuiteado el jueves que no permitirá que el oficial Edward Gallagher pierda su rango. Sin embargo la Marina fue notificada el viernes que la Casa Blanca no se entrometerá, dijo una fuente de la Marina que pidió no ser identificada.

Ello parece dar por concluido lo que hubiera sido un incómodo conflicto entre el presidente, quien es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, y la Marina, que deseaba disciplinar a Gallagher.

Gallagher fue absuelto de un cargo por homicidio en el apuñalamiento de un miliciano captivo del grupo Estado Islámico, pero un jurado militar lo condenó por posar con el cuerpo mientras estaba en Irak en 2017. En ese momento fue degradado.

El secretario de la Marina Richard Spencer declaró el sábado que no consideraba un tuit de Trump una orden, y que por lo tanto no cambiaría el procedimiento.

La audiencia de revisión del caso debe comenzar el 2 de diciembre. Será allí cuando se decida si Gallagher puede seguir siendo miembros de los SEAL.

Despiden al secretario de la Marina de Guerra

Washington — El secretario de Defensa Mark Esper despidió el domingo al titular de la Marina por su manejo de un caso disciplinario de un integrante del cuerpo de élite SEAL.

Esper solicitó la renuncia del secretario Richard Spencer, quien la presentó el domingo, informó el principal portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman.

El despido representa un giro drástico en la controversia en torno al primer contramaestre de la Armada Edward Gallagher, a quien el presidente Donald Trump ha defendido.

Esper también instruyó que se permita que Gallagher se retire a finales de este mes, y que se cancele una audiencia de una junta disciplinaria de la Marina programada para escuchar su caso a partir del 2 de diciembre, destacó Hoffman. Por órdenes de Esper, se permitirá que Gallagher se retire siendo un SEAL y con su grado actual, añadió el vocero.

Hoffman dijo que Esper perdió confianza en Spencer “por su falta de franqueza” en torno a las conversaciones con la Casa Blanca sobre el manejo del caso.