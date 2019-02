Washington - El senador Cory Booker aspira a ser candidato presidencial en 2020.

El demócrata de Nueva Jersey lo anunció hoy en un mensaje por video a sus partidarios, en el que enfatizó la necesidad de la unidad en una época de divisiones políticas profundas.

I’m running for president. Join me on this journey. https://t.co/fEDqOVIfwh pic.twitter.com/h1FTPUYRzo