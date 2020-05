El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció la suspensión del envío y recibo de paquetes para algunos destinos internacionales debido al impacto que ha generado la pandemia del COVID-19.

El portavoz del USPS en Puerto Rico, Xavier Hernández, confirmó a El Nuevo Día que las interrupciones afectan los principales métodos de envío de paquetes en todo el sistema del correo en Estados Unidos y sus territorios, lo que incluye a Puerto Rico.

"La medida comprende todo el sistema y sí, aplica a Puerto Rico. Lo que pasa es que algunos países han suspendido su servicio de correo y por eso crea interrupciones en el servicio", explicó Hernández en entrevista telefónica.

Añadió que otros servicios postales alrededor del mundo no cuentan con servicios de transportación para trasladar paquetes, por lo que ello también altera la logística.

Hernández dejó claro que la lista de países a los que no se enviarán paquetes y tampoco se recibirán se actualiza cada dos o tres semanas, según se vaya alterando el componente del servicio postal de cada país por el manejo de la emergencia del nuevo virus. La última actualización se realizó ayer.

Las interrupciones del servicio afectan, principalmente, los servicios Priority Mail Express International (PMEI), Priority Mail International (PMI), First-Class Mail International (FCMI), First-Class Package International Service (FCPIS), International Priority Airmail (IPA), International Surface Air Lift (ISAL) y artículos M-Bag.

No obstante, el USPS estableció que, a menos que se indique lo contrario, las suspensiones de servicios a un país en particular no afectan a la entrega de correo militar y diplomático.

Algunos de los países a los que no se enviará y desde tampoco se recibirán paquetes son: Perú, Bolivia, Filipinas, Venezuela, Ethiopia, Aruba, Chile, Colombia, Panamá, Mongolia, Curazao, República Dominicana, Sri Lanka, Cuba, Bangladesh, Haiti, entre otros. Puedes ver la lista completa aquí.

Algunas de las disposiciones de USPS ante estos cambios son:

Para artículos ya depositados, distintos de Global Express Services (GXG):

Los empleados del Servicio Postal les respaldarán un mensaje que indica "Servicio de correo suspendido — Volver al remitente" y luego los colocan en la secuencia de correo para su devolución.

Para cualquier artículo devuelto que lleve un formulario de aduana:

El Servicio Postal reembolsará, con previa solicitud, los gastos de envío y las tarifas por correo devuelto debido a la suspensión del servicio.

Para todos los demás artículos devueltos que no lleven un formulario de declaraciones en aduana existen dos opciones:

1. El Servicio Postal reembolsará, con previa solicitud, los gastos de envío y las tarifas por correo devuelto debido a la suspensión del servicio.

2. El remitente puede reenviarlos con el sello pagado inicialmente una vez que se haya restaurado el servicio. Al enviar por correo electrónico con esta opción, los clientes deben tachar las marcas "Servicio de correo suspendido - Devolver al remitente".