Washington - Las autoridades encontraron hoy muerta a una mujer armada que consideraban "extremadamente peligrosa" y "obsesionada" con el tiroteo ocurrido hace 20 años en la escuela de Columbine en Denver (Colorado), ciudad a la que viajó a principios de esta semana.

Los agentes del condado de Jefferson hallaron a la sospechosa, identificada como Sol Pais, después de una intensa "cacería", tuiteó el FBI de Denver.

We can confirm that Sol Pais is deceased. We are grateful to everyone who submitted tips and to all our law enforcement partners for their efforts in keeping our community safe. — FBI Denver (@FBIDenver) 17 de abril de 2019

"Podemos confirmar que Sol Pais ha fallecido. Queremos agradecer a todos los que prestaron consejos y a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos para mantener a nuestra comunidad segura", señaló la agencia federal.

El FBI de Denver concluyó que "ya no hay una amenaza a la comunidad", sin dar más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

El martes por la noche, el agente al frente del FBI, Dean Phillips, explicó en una rueda de prensa que puso en marcha un "gran operativo de búsqueda" para localizar a Sol Pais, de 18 años.

La mujer, a la que el sheriff local consideró "extremadamente peligrosa", viajó este lunes desde Florida, donde reside, hasta Denver.

A su llegada a la capital de Colorado se hizo con un rifle y munición, según las autoridades.

Su presencia en Denver provocó que este martes una veintena de centros educativos, incluido Columbine, activaran protocolos consistentes en el bloqueo de las puertas exteriores mientras las clases se mantenían con normalidad.

Al final de las clases, los centros estaban bajo protección policial para la salida de los estudiantes, según informó The Denver Post.

Las escuelas tampoco abrieron hoy por los mismos motivos.

La Oficina del sheriff del condado de Jefferson, donde Pais fue vista por última vez la noche del lunes, dijo en Facebook que la mujer "realizó amenazas" que no especificó.

Este caso ocurre a pocos días de que se cumpla el 20 aniversario del tiroteo de Columbine, el 20 de abril de 1999.