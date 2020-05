Baltimore, Maryland - Las empresas estadounidenses eliminaron un total sin precedentes de 20.2 millones de empleos en abril, un colapso épico derivado del cierre de oficinas, fábricas, escuelas, sitios de construcción y tiendas que impulsan la economía.

El reporte dado a conocer el miércoles por la compañía de nóminas ADP mostró la trágica profundidad y la magnitud de pérdidas de trabajos que no perdonó a sector alguno de la mayor economía del mundo. Las pérdidas casi seguramente continuarán todo el mes de mayo, con una recuperación de las contrataciones probable en los meses subsiguientes, dijo Mark Zandi, principal economista de Moody’s Analytics.

“Es algo para los libros de récords", dijo Zandi. “La buena noticia es que estamos en la cima de las pérdidas de empleos”.

Aunque Zandi espera que las contrataciones se reanuden en junio a medida en que los estados aflojen sus restricciones a la actividad, advirtió que durará varios años para recuperar todos los empleos perdidos en abril.

El informe de la industria privada aparece dos días antes del reporte oficial mensual de desempleos del Departamento del Trabajo. Los economistas piensan que el reporte del viernes va a revelar que el desempleo en Estados Unidos va a llegar a 16%, comparado con 4,4% en marzo.

De acuerdo con ADP, el sector de hotelería, restaurantes y esparcimiento perdió 8.6 millones de empleos el mes pasado. Comercio, transporte y servicios públicos perdieron 3.4 millones. Las firmas de construcción eliminaron 2.5 millones, mientras que los manufactureros aproximadamente 1.7 millones.