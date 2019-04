Washington - Justo cuando toma un rol activo sobre los asuntos de Puerto Rico, y particularmente a favor de la estadidad, el congresista demócrata Rubén Gallego (Arizona) se convierte en un recaudador de importancia en la isla.

En el primer trimestre de 2019, Gallego obtuvo $24,721 en donativos de residentes de Puerto Rico, según los datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés).

Entre los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes -con jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico-, nadie recaudó más dinero en la isla en los primeros tres meses de esta sesión.

Tras el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado descartar el debate de status y no tener una agenda definida sobre otros asuntos de la isla, la atención sobre los temas de Promesa y la recuperación de la isla han estado sobre la mesa en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

Las contribuciones reunidas por el comité electoral de Gallego, entre enero y marzo pasado, coinciden con dos viajes que ha hecho a la isla.

El primero fue a principios de enero, junto a cerca de tres decenas de congresistas, para reuniones, un evento del Latino Victory Fund y asistir a la presentación del musical Hamilton.

A mediados de marzo, fue parte de la delegación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja que fue a la isla a examinar sobre el terreno el status de la recuperación y los efectos de las medidas de austeridad que han implantado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras públicas y el gobierno electo de la isla.

Gallego -quien consideró, pero luego descartó, una candidatura al Senado federal-, ha respaldado el proyecto de admisión de Puerto Rico como estado de su colega demócrata Darren Soto (Florida) y abogado por suavizar los poderes de la JSF.

Entre los donantes de Gallego están los estadistas Andrés Guillemard ($2,500), y Kenneth McClintock, expresidente del Senado, cabildero de la firma Politank y portavoz del grupo pro estadidad “Puerto Rico Equality Forum” ($500). Otros donantes incluyen al dueño del Hospital Hermanos Meléndez, Richard Marchado ($2,700), al inversionista Nicholas Prouty ($5,400) y el gerente de la firma de cabilderos Wolf Popper, Carlos López López ($1,000), tradicionalmente asociado al Partido Popular Democrático (PPD).

En lo que va del cuatrienio, sin embargo, -con excepción de la comisionada Jenniffer González-, ningún miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja ha recaudado más dinero en la isla que el congresista Soto. Este último presentó el pasado 28 de marzo una legislación que, aunque es improbable que se convierta en ley, promueve que Puerto Rico sea un estado de EE.UU. tres meses después de la medida ser firmada por el presidente y sin una consulta federal.

En la pasada sesión legislativa, su primera en el Congreso, Soto recibió $68,250 de residentes de la isla.

Aunque ha presentado la legislación proestadidad, el congresista Soto publicó un documento sobre su agenda para Puerto Rico, que hace recomendaciones al Comité de Recursos Naturales en cuatro áreas: mejor acceso a asistencia por desastres; desarrollo económico; igualdad en el acceso a programas federales claves como Medicaid; y una reforma de la ley Promesa, para suavizar los poderes de la JSF y reducir marcadamente la deuda pública de la Isla.

El proyecto “1965” de Soto tiene oficialmente como única coauspiciadora a la comisionada González. Pero, Gallego, el también demócrata Jamie Raskin (Maryland) -a quien McClintock le donó $250-, y el congresista republicano Don Young (Alaska),también lo han respaldado públicamente.

Soto no recibió donativos de la isla en el primer trimestre de esta sesión, aunque recibió contribuciones de dos boricuas de la zona de Washington D.C., Jennice Fuentes, de Fuentes Strategies ($500), y Federico de Jesús Febles, de FDJ Solutions ($250). Fuentes Strategies, quien asesoró al entonces presidente cameral Jaime Perelló, ayuda ahora la JSF a acercarse a la diáspora. De Jesús Febles fue subdirector de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) y ahora es asesor senior de la coalición “Power4PuertoRico”.

En la pasada sesión, los donantes de Soto incluyeron a tres cabilderos estadistas de la firma Politank: Francisco Domenech ($2,700), quien fue director de campaña de la comisionada González; Kenneth McClintock ($1,751) y Elisa Muñoz López ($500).

En este cuatrienio, entre los republicanos del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), es el que más donativos ha recibido de la isla. Durante la pasada sesión, Bishop -quien es el portavoz de la minoría en el comité que presidió hasta diciembre pasado-, obtuvo $58,050 entre 2017 y 2018.

Sus donantes incluyeron al presidente de la JSF, José Carrión ($1,000), y otros republicanos como Zoraida Fonalledas ($3,000) y Jorge San Miguel ($1,000).

Bishop anunció, en 2017, que esta sesión sería su última en el Congreso, por lo que su comité electoral no ha recaudado dinero este año. No obstante, según la prensa en Utah, no ha descartado aspirar a la candidatura republicana a gobernador de su estado.

La demócrata boricua Nydia Velázquez, quien también es parte del Comité de Recursos Naturales, recibió durante la pasada sesión $7,850 en donativos de residentes de la isla. Su comité no ha obtenido contribuciones de la isla en el 2019.

Los donantes de Velázquez en la pasada sesión incluyeron al ahora aspirante a la candidatura popular a alcalde de San Juan, Armando Valdés ($500), al exdirector de campañas del PPD Irving Faccio ($1,000) y el presidente de la aseguradora de salud MCS Advantage, Roberto Pando ($1,000).