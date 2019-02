El ex subdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe, confirmó que al tomar las riendas de la agencia de manera interina tras el despido de James Comey, ordenó una investigación contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump por presunta obstrucción de justicia y que hubo conversaciones sobre la posibilidad de removerlo de su silla ejecutiva.

Las declaraciones de McCabe surgen como parte de una entrevista exclusiva con Scott Pelley para 60 Minutes y forman parte del libro que publicará el exfuncionario la próxima semana, titulado "The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump" ("La amenaza: Cómo el FBI protege a Estados Unidos en la era del terrorismo y Trump").

Sobre la entrevista exclusiva, Pelley dijo que McCabe confirmó reuniones para invocar la Vigesimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos para una posible destitución de Trump.

"Hubo reuniones en el Departamento de Justicia en las que se discutió si el vicepresidente y la mayoría del Gabinete podrían reunirse para destituir al presidente de los Estados Unidos bajo la Enmienda 25", dijo Pelley.

En un extracto de la entrevista, se escucha a McCabe hablar sobre sus preocupaciones durante la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Estaba hablando con el hombre que acababa de correr y ganar la presidencia y que pudo haberlo hecho con la ayuda del gobierno de Rusia, nuestro adversario más formidable en el mundo y eso era algo que me preocupaba mucho”, afirmó sobre una reunión con Trump tras la salida de Comey en mayo de 2017.

A preguntas de Pelley sobre los trámites que realizó para investigar los vínculos del presidente sobre una posible obstrucción a la justicia, McCabe confesó que al otro día de su encuentro con el mandatario, se reunió con el equipo de investigadores de los casos contra Rusia y les pidió que llevaran a cabo una evaluación de dónde estaban en relación con la investigación y qué pasos debían tomar.

“Estaba muy preocupado de poder poner el caso de Rusia en un terreno absolutamente sólido, de manera indeleble, en caso de que fuera retirado rápidamente, reasignado o despedido. (Quería asegurarme) de que el caso no podía cerrarse o desaparecer en la noche sin dejar rastro”, sostuvo.

McCabe fue despedido del FBI el año pasado luego que el inspector general del Departamento de Justicia determinó que había mentido en una investigación interna sobre una divulgación a la prensa. Las acusaciones, que McCabe rechaza, han sido remitidas a la fiscalía federal en Washington. McCabe ha denunciado que su despido se debe a "la guerra contra el FBI" y contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller que ha librado el gobierno de Trump, informó The Associated Press.

Trump respondió vía Twitter el jueves afirmando: "el desprestigiado director interino del FBI Andrew McCabe pretende ser un 'pobre angelito' cuando en realidad era parte del Escándalo de Hillary la Tramposa & la Falsa Investigación sobre Rusia y un títere de James Comey el de las filtraciones. El reporte del inspector interno sobre McCabe fue devastador".

Disgraced FBI Acting Director Andrew McCabe pretends to be a “poor little Angel” when in fact he was a big part of the Crooked Hillary Scandal & the Russia Hoax - a puppet for Leakin’ James Comey. I.G. report on McCabe was devastating. Part of “insurance policy” in case I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe’s wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

El Departamento de Justicia emitió un comunicado diciendo que "con base en los tratos (de McCabe) con el presidente, no hay justificación para invocar la 25ta Enmienda".