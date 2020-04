Después de desafiar las reglas de distanciamiento social al realizar servicios religiosos presenciales, una iglesia en Nueva Orleans ha visto cómo el COVID-19 ha provocado la muerte de uno de sus feligreses y la hospitalización del abogado del pastor que dirige la congregación.

Según informes de varios medios de comunicación de Estados Unidos, ambos hombres estuvieron entre los que se congregaron para el culto que realizó el pastor Tony Spell el pasado domingo de Pascuas, en la Iglesia Tabernáculo de la Vida en Baton Rouge, Nueva Orleans.

Spell ha sido acusado en dos ocasiones por las autoridades del estado de Luisiana por desafiar las órdenes públicas en contra de llevar a cabo actividades con grandes cantidades de personas, tras celebrar servicios religiosos presenciales con cientos de feligreses.

El pastor defendió su decisión de desobedecer las órdenes del gobernador de Luisiana al indicar que "tenemos el mandato de la palabra del Señor de reunirnos juntos. La primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que prohíba el ejercicio de la religión".

Uno de los feligreses que asistió a sus servicios fue Harold Orillion, de 78 años de edad, quien falleció el miércoles pasado por complicaciones relacionadas al COVID-19, de acuerdo con el director forense local.

Pese a los resultados de pruebas de laboratorio, Spell insistió en que la muerte de Orillion se debió a "un corazón roto" porque "su hijo murió la semana pasada".

Pero Orillion no ha sido la única persona contagiada entre los parroquianos que han asistido a sus cultos en medio de la pandemia.

Jeff Wittenbrink, el abogado que representa al pastor Spell, dijo a The Advocate que fue hospitalizado con COVID-19, después estar en dos eventos de la iglesia de Spell: una conferencia de prensa y una misa.

Desde el martes pasado ha visto cómo ha empeorado su condición, con fiebre y tos persistente, por lo que recibía asistencia de oxígeno por nariz.

Wittenbrink aseguró que no tiene idea de cómo se contagió, pues también asistió a varios establecimientos comerciales.

Esta mañana, en una entrevista en CNN, Spell no solamente volvió a defender sus servicios religiosos presenciales, sino también su llamado a que la gente done el cheque especial que reciba del gobierno federal a pastores evangélicos, misioneros y ministerios músicos "que no han tenido ninguna ofrenda en un mes".

Sin embargo, en la entrevista con CNN se le preguntó por qué solicitaba la donación si las organizaciones de base de fe y sin fines de lucro podían solicitar acogerse al programa de protección del gobierno.