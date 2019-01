Washington - El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., terció hoy en la controversia en torno al muro en la frontera, cuya financiación mantiene la Administración parcialmente cerrada, al señalar que las barreras funcionan en los zoológicos.

"¿Sabes por qué disfrutas de un día en el zoológico? Porque los muros funcionan", señaló Trump hijo en una publicación en su cuenta de Instagram que posteriormente fue retirada, según medios locales.

El mensaje, sin embargo, fue reproducido por distintos usuarios en las redes sociales, quienes consideraron que el hijo del gobernante comparaba así a los inmigrantes con animales peligrosos y tildaron de "racista" la publicación.

El actor, escritor y director Larry Charles criticó la "arrogancia" de Trump hijo, en tanto que Emily Jane Fox, de Vanity Fair, acompañó una imagen del mensaje de Trump Jr. con la frase: "Los inmigrantes como animales enjaulados".

Un portavoz de Trump Jr. declaró a la publicación The Hill que la intención del mensaje era "estrictamente ilustrar sobre el peligro y la violencia que vienen con las fronteras no seguras".

