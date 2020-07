DALLAS - Líderes de dos de las ciudades más grandes de Texas reclamaron al gobernador a empoderar a los gobiernos locales para ordenarle a sus residentes a quedarse en sus casas a medida que el aumento en la cantidad de contagios de COVID-19 amenaza con la capacidad de los hospitales.

El alcalde de la ciudad de Austin, Steve Adler, dijo hoy en el programa “State of the Union” de CNN que quiere que el gobernador tejano Gregg Abbott a devolver el control a los gobiernos locales

Adler indicó que los hospitales están enfrentando una crisis y que las Unidades de Cuidado Intensivo podrían quedarse sin capacidad en 10 días.

"Si no cambiamos la trayectoria, entonces estoy a dos semanas de sobrepasar la capacidad de los hospitales", dijo Adrler, quien es demócrata. "Y en las Unidades de Cuidado Intensivo, puedo estar a diez días de eso".

Asimismo, la alcaldesa de Hosuton, Lina Hidalgo, quien también es demócrata, exigió que se ordene quedar a las gentes en sus casas.

Sin embargo, en Texas ya hay hospitales que han comenzado a tomar decisiones de vida o muerte, al tener que rechazar tratamientos críticos por la falta de espacio ante la alta demanda de pacientes.

El doctor Jeffrey Dellavolpe indicó que para los pacientes en peor estado utilizan un tratamiento que llaman (ECMO) que consiste en transfusiones de sangre para añadir oxígeno a los pacientes, ya que los pulmones están demasiado débiles para aguantar un respirador.

Debido a que ese proceso tiene grandes riesgos, los pacientes más jóvenes son los mejores candidatos, pero Dellavolpe dijo el jueves pasado que no tienen suficiente espacio para todos los que necesitan el tratamiento.

"Ayer fue probablemente uno de los peores días que he tenido", dijo Dellavolpe en entrevista con CNN. "Recibí diez llamadas, todas de personas jóvenes quienes serían excelentes candidatos para ser puestos en ECMO".

"Están tan enfermos que si no se les hace, si no reciben esa atención, probablemente van a morir. Yo tenía tres camas. Al hacer tomar una decisión, estoy decidiendo quién se va a beneficiar, es un nivel de toma de decisión para la que no creo que todos estemos preparados", agregó.

Texas reportó su incremento diario más alto de contagios de COVID-19 el pasado sábado, con un total de 8,258 casos.