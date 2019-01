Washington - El presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja dijo hoy, viernes, que hará “lo que sea necesario” para confirmar un informe periodístico de que el presidente Donald Trump ordenó a su abogado personal Michael Cohen que mintiera al Congreso acerca de las negociaciones en torno a un proyecto inmobiliario en Moscú durante la campaña electoral de 2016.

El demócrata Adam Schiff dijo que la denuncia de que Trump pidió a Cohen que mintiera “para restringir la investigación y encubrir sus negocios comerciales con Rusia es de las más graves hasta la fecha”.

El informe de BuzzFeed News cita a dos agentes policiales según los cuales Trump instruyó a Cohen para que mintiera al Congreso y que el abogado informaba periódicamente a Trump sobre el proyecto en Moscú. The Associated Press no ha confirmado el informe de manera independiente.

Un asesor de Cohen, Lanny Davis, se negó a hacer declaraciones.