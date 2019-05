Washington - La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Interna determinó que en medio de la catástrofe causada por el huracán María, FEMA incumplió sus normas de contratación al otorgar en 2017 dos contratos, de más de $30 millones, a la empresa Bronze Star para la recuperación de Puerto Rico.

En un informe, el Inspector General mantuvo que FEMA – la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias- no siguió las leyes, normas y procedimientos de contratación, al adjudicar los contratos para proveer toldos y rollos de plástico.

Una ley había ordenado la auditoría, solicitada por senadores demócratas como Elizabeth Warren (Massachusetts) y Robert Menéndez (Nueva Jersey), entre otros.

El Inspector General determinó en su informe, con fecha del 7 de mayo, que FEMA no verificó si Bronze Star podía cumplir con el calendario de entrega de los toldos y rollos plásticos, entre otras cosas. Los acuerdos perseguían la entrega en Puerto Rico de 500,000 lonas y 60,000 rollos plásticos, urgentemente necesitados tras la devastación provocada por el huracán María.

“Encontramos que FEMA no cumplió con todas las leyes, regulaciones y procedimientos al momento de adjudicar los dos contratos de Bronze Star. Específicamente, contrario al Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR), FEMA no determinó la capacidad de Bronze Star o la capacidad de su proveedor para cumplir con los términos y condiciones de los contratos”, indicó el inspector General interino de Seguridad Interna, John V. Kelly, en una carta a los senadores demócratas.

Kelly explicó además que FEMA puso fin durante la emergencia a otros 19 contratos.

Ante la pregunta que le hicieran los senadores en términos de que medidas ha tomado FEMA para superar fallas en el otorgamiento de contratos, Kelly indicó aunque la agencia federal completó su informe tras la temporada de huracanes 2017, “no ha mejorado sus procesos” después de cancelar el contrato de Bronze Star.

Los procesos seguidos para la contratación de Bronze Star “son indicativos de problemas sistémicos que FEMA tiene que atender para mantener la integridad de sus procesos de contratación”. FEMA no estuvo de acuerdo con los señalamientos generales del Inspector General, aunque reconoció las fallas sobre Bronze Star.

La senadora Warren indicó que la respuesta del gobierno de Trump a la emergencia que desató el huracán María en Puerto Rico, donde causó cerca de 3,000 muertes y sobre $100,000 millones en daños, “ha sido un desorden trágico”.