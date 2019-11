Washington — Un exabogado del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está siendo investigado por presuntamente alterar un documento relacionado con la vigilancia a un asesor de campaña de Donald Trump en 2016, de acuerdo con reportes noticiosos publicados y una persona familiarizada con el caso.

The Associated Press confirmó los reportes de CNN y The Washington Post de que el hallazgo estará en un informe que el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dará a conocer el 9 de diciembre en las primeras etapas de la pesquisa del FBI sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los reportes noticiosos citaron a fuentes no identificadas.

La conducta del empleado del FBI, quien fue cesado, no alteró el hallazgo de Horowitz de que la aplicación de vigilancia a Carter Page, ex asesor de campaña de Trump, tuvo las adecuadas bases legales y fácticas, dijo un funcionario al Post.