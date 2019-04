El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden anunció hoy que se presentará a las primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura para elecciones presidenciales de 2020.

"Los valores fundamentales de esta nación... nuestra posición en el mundo... nuestra democracia... todo lo que ha hecho América -América- está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la Presidencia de Estados Unidos", escribió Biden en su cuenta de Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) 25 de abril de 2019

El tuit del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) va acompañado de un vídeo titulado: "Joe Biden para presidente: América es una idea".

Con este anuncio, son ya 20 los aspirantes que han confirmado que lucharán por la candidatura demócrata para las elecciones de 2020.

Desde principios de año, el equipo de Biden estudiaba presentarse y, según fuentes consultadas por la cadena de noticias CNN, ya tiene programado el próximo lunes su primer acto de campaña en Pittsbutgh (Pennsylvania).

Luego continuará con una ruta en la que recorrerá los estados de Iowa, Carolina del Sur y Nuevo Hampshire, los primeros en votar.

Biden ya fue aspirante presidencial en 1988 y 2008, aunque perdió en ambas contiendas y concurrió junto Obama en sus dos elecciones y mandatos.

En 2015, antes de los pasados comicios presidenciales que dieron la victoria a Donald Trump, Biden rechazó registrar su candidatura para evitar competir contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero, pero el anuncio oficial lo hizo el 14 de abril. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

La senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand se postuló en enero y su agenda está enfocada en los derechos de las mujeres. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Andrew Yang es un emprendedor, quien dijo en noviembre pasado que quiere dirigir Estados Unidos. (Instagram)

Jay Inslee, gobernador de Washington, anunció el 1 de marzo su intención y que su discurso se centrará en la lucha contra el cambio climático. (The Associated Press)

John Hickenlooper hizo oficial su intención el 4 de marzo. Fue gobernador de Colorado y alcalde de Denver. (The Associated Press)

Hace unas semanas, el exvicepresidente protagonizó una polémica en la que tuvo que prometer que sería más "respetuoso" y tendrá más en cuenta el "espacio personal" de la gente, después de ser acusado por cuatro mujeres de tocamientos inapropiados.

"A lo largo de mi carrera, siempre he tratado de establecer una conexión humana (con la gente), porque creo que esa es mi responsabilidad. Estrecho manos, abrazo a la gente, agarro a hombres y mujeres por los hombros y les digo, 'pueden conseguir esto'", defendió.

Biden opinó que, recientemente, "las normas sociales han comenzado a cambiar, han evolucionado, y las barreras para proteger el espacio personal se han modificado".

Una veintena de candidatos demócratas se han lanzado a la contienda para obtener la nominación presidencial de cara a 2020.