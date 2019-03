Denver - El exgobernador de Colorado John Hickenlooper anunció hoy, lunes, que buscará la presidencia, y que se presenta a sí mismo como un buen contribuyente que está acostumbrado a superar la adversidad y lograr objetivos liberales en un estado políticamente dividido.

"Me postulo para presidente porque necesitamos soñadores en Washington, pero también necesitamos hacer las cosas", dijo Hickenlooper, de 66 años, en un vídeo anunciando su campaña. "He demostrado una y otra vez que puedo unir a las personas para producir el cambio progresivo que Washington no ha logrado".

It's official: I'm asking you to interview me for President. Our country is in crisis, and we need someone who knows how to bring people together and get things done. This is my record, but I've never done it alone. Join me: https://t.co/ta7aY0lTeY pic.twitter.com/HaCnK5paBU — John Hickenlooper (@Hickenlooper) March 4, 2019

De esta manera, se convierte en el segundo gobernador en ingresar a la campaña política después de que el gobernador de Washington, Jay Inslee, anunció su intención la semana pasada, y está tratando de convertirse en un pragmático que también puede enfrentarse al presidente Donald Trump.

Aunque el gobernador Hickenlooper se enorgullecía de mantenerse por encima de las luchas partidistas, ha argumentado que su historial como exgobernador y alcalde de Denver lo distingue de un amplio campo de aspirantes presidenciales demócratas que respaldan ambiciosos planes liberales en materia de salud, impuestos y clima.

Hickenlooper se ha enfocado en Medicare para Todos y el Green New Deal para combatir el cambio climático. Una vez trabajó como geólogo para una compañía petrolera y fue criticado por informar ante un panel del Congreso que bebía líquido de "fracking" -utilizado para excavar- mientras defendía la seguridad de la técnica de extracción de energía.

John Hickenlooper hizo oficial su intención el 4 de marzo. Fue gobernador de Colorado y alcalde de Denver. (The Associated Press)

Fue después de que Hickenlooper fue despedido de su posición de geólogo durante la crisis energética de la década de 1980 que inadvertidamente comenzó su camino hacia la política. Abrió una cervecería en un tramo entonces desolado del centro de Denver que inesperadamente despegó. Eso permitió a Hickenlooper hacerse rico construyendo un miniimperio de restaurantes y bares. También lo llevó a hacer una carrera quijotesca para el alcalde de Denver en 1993.