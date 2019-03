Washington - El congresista demócrata José Serrano (Nueva York) anunció hoy que, debido a la enfermedad de Parkinson, no buscará la reelección en 2020.

“Aunque esta enfermedad no ha afectado mi trabajo en el Congreso, en los últimos meses he llegado a la conclusión de que el Parkinson eventualmente tendrá un costo, y que no puedo predecir su ritmo de avance", indicó el congresista Serrano, en una declaración escrita.

Serrano lleva 29 años como congresista, y 45 como funcionario electo. Antes fue legislador estatal en Nueva York.

Tanto el concejal municipal Ritchie Torres como el representante estatal Marcos Crespo han expresado interés en el escaño de Serrano.

Torres había insinuado que estaba a punto de lanzar un reto a Serrano, el decano del Caucus Hispano del Congreso.

Serrano es uno de los 13 cardenales del poderoso Comité de Asignaciones, y seguirá hasta 2020 como presidente del subcomité de Asignaciones para agencias como el Departamento de Justicia de EE.UU..

Durante décadas promotor de la descolonización de Puerto Rico, en los últimos años Serrano se ha decantado como un favorecedor de la estadidad para Puerto Rico. Ha sido en la práctica un brazo legislativo importante para comisionados residentes elegidos por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Por ejemplo, fue la influencia del congresista Serrano la que ayudó a incluir finalmente en un proyecto de presupuesto, el lenguaje de la ley de enero de 2014 que puede permitir al secretario de Justicia de EE.UU. validar la papeleta y la campaña educativa de un referéndum de status en Puerto Rico, a cambio de $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta.

Aunque el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no esperó por la evaluación final de Justicia federal para el plebiscito de junio de 2017, Serrano ha expresado antes esperanza de que en un próximo referéndum local se utilice ese lenguaje.

Pero, al repasar brevemente su carrera en el Congreso, Serrano llamó la atención sobre iniciativas para su querido condado de El Bronx y a favor del cese de las maniobras militares en Vieques.

“Cuando empiezo a hacer un balance de mi carrera, estoy extremadamente orgulloso del trabajo que hicimos para revitalizar el río Bronx, para llevar miles de millones de dólares federales a nuestro condado, para ampliar el acceso a la boleta para las minorías lingüísticas, para aumentar los recursos (de ciencias, tecnología y matemáticas) para estudiantes de minorías, para poner fin al bombardeo de Vieques, para hacer que nuestras políticas de inmigración sean más justas y nuestras políticas exteriores sean mejores, para brindar servicios legales a los pobres y para impulsar un Censo justo y preciso”, sostuvo Serrano.

En marzo de 1990, Serrano ganó la primaria para sustituir al ahora fenecido Robert García. Desde entonces ha sido congresista, primero por lo que era el distrito 18 y ahora el distrito 15, en el mismo corazón del condado de El Bronx, incluido el estadio de los Yankees de Nueva York.

Serrano es un amante del béisbol. Además, ha sido consecuente en denunciar el embargo económico en contra de Cuba.

Por un cuarto de siglo ha sido parte integral del liderato boricua en EE.UU., junto a su colega Nydia Velázquez (Nueva York) y el excongresista Luis Gutiérrez.

“Prometo a mis electores que estaré aquí luchando por ustedes hasta mi último día en el cargo y más allá. Estoy agradecido de todos mis colegas por su dedicación a nuestra comunidad y por los años que pasamos trabajando juntos en tantos temas importantes. Para mis electores, ha sido el honor de mi vida servirles. Haber pasado de Mayagüez, a Mill Brook Houses, a la Asamblea del Estado de Nueva York, a los pasillos del Congreso es realmente el sueño americano. Me siento honrado de haber tenido su confianza a lo largo de los años”, agregó Serrano.

Sobre el Parkinson

Según la página web Medline Plus, la enfermedad de Parkinson "es un trastorno del movimiento que ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina".