Washington - Una encuesta de Navigation Research reflejó que el 53% de los estadounidenses respalda la idea de que Puerto Rico se convierta en un estado de EE.UU., como parte de las reformas electorales que impulsan los demócratas.

Según el estudio, un 53% apoya la idea de la estadidad para la Isla, un 23% no está seguro y un 28% la rechaza.

A little context could go a long way as progressives continue to make their case. pic.twitter.com/WRoHihTVeZ — Navigator Research (@NavigatorSurvey) April 19, 2019

Con respecto a la propuesta de convertir a Washington D.C. en un estado, el 42% está a favor, el 24% no está seguro de qué posición tomar y un 34% se opone.

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que impulsa una serie de reformas electorales.

Entre las propuestas de ese proyecto de ley, que no se prevé avance en el Senado, se defiende la idea de convertir a la capital estadounidense en un estado.

La legislación, mientras, propone crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, como Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

La reforma que más favorecen los estadounidenses, según la encuesta, es ponerle un límite a la permanencia de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. Un 64% apoyó esa idea, mientras un 23% se opuso y un 14% no expresó opinión.

Mientras, un 58% apoyó la idea de restablecerle el derecho al voto a los adultos que han sido convictos de un delito y han cumplido su sentencia. Además, un 56% apoyó que sea festivo el día de las elecciones generales en EE.UU.

Por otro lado, un 47% de los electores favorece eliminar el colegio electoral estadounidense, con un 39% en contra y un 14% que no expresó posición.