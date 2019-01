Washington - La juez Ruth Bader Ginsburg se está perdiendo los argumentos por primera vez en más de 25 años, ya que se recupera de una cirugía de cáncer el mes pasado, informó el Tribunal Supremo federal.

Ginsburg no estaba en el banquillo cuando el tribunal se reunió el lunes para escuchar los argumentos. No estaba claro cuándo regresaría a la corte, que escuchará más casos el martes y el miércoles, y nuevamente la próxima semana.

La portavoz de la corte, Kathy Arberg, dijo que la jueza de 85 años continúa recuperándose y trabajando desde su casa después de que los médicos le quitaron dos crecimientos cancerosos de su pulmón izquierdo el 21 de diciembre.

Ginsburg fue dado de alta de un hospital de Nueva York el 25 de diciembre.

El presidente del tribunal, John Roberts, dijo en la sala del tribunal el lunes que Ginsburg participaría en la decisión de los casos argumentados "sobre la base de los escritos y las transcripciones de los argumentos orales".

Ginsburg tuvo dos cirugías de cáncer en 1999 y 2009 que no le hicieron faltar a las sesiones de la corte. Ella también se ha roto las costillas en al menos dos ocasiones.

El tribunal dijo que los médicos encontraron los crecimientos en el pulmón de Ginsburg cuando estaba siendo tratada por fracturas de costillas que sufrió en una caída en su oficina el 7 de noviembre.

Después de los problemas de salud del pasado, Ginsburg ha vuelto a trabajar con relativa rapidez. En el 2009, ella estuvo en la corte para discutir el 23 de febrero, 18 días después de la cirugía por cáncer de páncreas.

Semanas después de su caída en noviembre, Ginsburg hacía preguntas en los argumentos del tribunal superior, habló en una ceremonia de naturalización para nuevos ciudadanos y fue entrevistada en las proyecciones de la nueva película sobre ella, "On the Basis of Sex".

Su última cirugía fue un procedimiento llamado lobectomía pulmonar en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. El tribunal dijo en un comunicado emitido el día de la cirugía que los médicos no encontraron "evidencia de enfermedad restante" y que las exploraciones realizadas antes de la cirugía no mostraron crecimientos cancerosos en ninguna otra parte de su cuerpo. Actualmente no se planea ningún tratamiento adicional, dijo el tribunal.

Nombrada por el presidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg rechazó las sugerencias de algunos liberales de que ella debería renunciar en los dos primeros años del segundo mandato del presidente Barack Obama, cuando los demócratas controlaban el Senado y probablemente hubieran confirmado a su sucesor.

Ya ha contratado empleados para el periodo que se extiende hasta 2020, lo que indica que no tiene planes de jubilarse.

Si ella renunciara, el presidente Donald Trump tendría otra oportunidad de mover un tribunal conservador aún más a la derecha. El día en que fue operada, Trump tuiteó sus deseos para la "recuperación completa y rápida de Ginsburg".