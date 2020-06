Washington – La primaria del martes en el sur del Bronx para decidir la candidatura demócrata al escaño del boricua José Serrano en el Congreso está acentuada por el abultado número de precandidatos – 12-, y las dificultades procesales que causa el coronavirus.

Los cambios en los patrones de votación pueden provocar que, contrario a la tradición, no se tenga esa misma noche un ganador, según dos de los precandidatos.

“Debido al alto número de votos por correo los resultados puede que no se conozcan hasta unos días después”, indicó el concejal municipal boricua Ritchie Torres, de padre puertorriqueño.

La también puertorriqueña Melissa Mark Viverito, expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, afirmó que esta elección es inusitada. “La gente está acostumbrada a ir físicamente a las urnas” a votar y la pandemia del coronavirus lo desincentiva, sostuvo.

Los electores neoyorquinos tienen hasta hoy, domingo, para votar por adelantado en los centros de votación. Pero, además de poder ir a votar el martes, tienen hasta ese día la opción de enviar su papeleta por correo, al liberalizarse el voto ausente.

Cuando se cuente el último voto, sin embargo, el reverendo y concejal municipal Rubén Díaz, padre, apuesta a que habrá ocurrido una alta participación. Torres y Mark Viverito ponen eso en duda.

Antes del coronavirus, Torres pensaba que la participación alcanzaría los 50,000 electores, pero ahora cree que la emergencia del coronavirus ha generado demasiada incertidumbre. Mark Viverito, por su parte, teme otra participación baja.

Torres, Mark Viverito y Díaz, padre, son tres de los 12 aspirantes a la candidatura demócrata al Congreso por el distrito 15. La persona que gane la primaria será favorita para ganar el escaño en noviembre.

De los 12 precandidatos, cinco son de origen boricua. Además de Torres, Mark Viverito y Díaz, los otros puertorriqueños son Julio Pabón y la activista dominico-boricua Samelys López, quien tiene el apoyo de la congresista Alexandria Ocasio Cortez, elegida por el vecino distrito 14 de Queens y el Bronx, y del senador independiente Bernie Sanders (Vermont).

El resto de los aspirantes son el representante estatal Michael Blake, el concejal municipal de origen dominicano Ydanis Rodríguez; Tomás Ramos; Frangell Basora; Mark Escoffery-Bey; Chivona Newsome; y Marlene Tapper.

Sin oposición importante, el puertorriqueño Serrano – quien se retira en diciembre-, ha controlado el escaño por el distrito 15 de Nueva York desde 1990. La última vez que tuvo una primaria, en 2016, solo10,461 electores acudieron a las urnas.

Una encuesta de mayo, de Data for Progress – hecha por iInternet-, colocó a Díaz con un 22% de respaldo, seguido de Torres, con 20%. Mark Viverito, el concejal municipal Ydanis Rodríguez y el representante estatal Michael Blake obtuvieron 6%. López obtuvo el 2%.

Un tercio de los electores indicó entonces que no había tomado una decisión.

Torres asegura que la primaria es realmente una batalla entre él y Díaz, padre. “Esta es una contienda entre el bien y el mal, entre un demócrata progresista y un republicano de Trump”, dijo Torres, quien considera una contradicción que un distrito liberal y abrumadoramente demócrata pueda ser electo una persona “homofóbica”.

Díaz, padre, quien fue senador estatal y preside una organización de 150 ministros pentecostales hispanos, sostiene que los principales candidatos le ven como el principal aspirante y que por eso se han gastado “millones (de dólares) en publicidad atacándome”.

“Creo que voy a ser el próximo congresista por el distrito 15”, dijo.

El concejal Díaz ha estado en medio de controversias. Ha indicado que el Concejo Municipal está dominado por homosexuales, tenido que revertir expresiones de que no reportaría casos de hostigamiento sexual en la legislatura de la ciudad y generado dudas de si respaldaría a Joe Biden como candidato demócrata a la Casa Blanca frente al presidente Donald Trump, quien es republicano.

Aunque ha habido preocupación en las filas demócratas de que Díaz pueda respaldar al presidente Trump en noviembre, el concejal, de 77 años, afirmó, sin nunca mencionar a Biden por nombre, que respaldará al aspirante que seleccionen los demócratas.

No será hasta la convención presidencial de agosto, en Milwaukee (Wisconsin), que la candidatura de Biden podrá ser confirmada.

Como congresista, Díaz sostuvo que– aun dentro de un caucus liberal-, seguirá hablando en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto, asuntos que para él son principios de su religión pentecostal.

“A mí no me pueden callar la boca. ¿Por qué no puedo decir que no creo en el aborto, en el baile y los juegos?”, comentó Díaz, quien aparece en la papeleta como Rubén Díaz, sin precisar que es el ‘senior’ de la familia.

Su hijo del mismo nombre es el presidente del condado del Bronx y por ende muy popular en el distrito 15.

Por su parte, la exspeaker Mark Viverito rechazó que esta primaria sea una contienda entre Torres y Díaz, padre.

Para Mark Viverito la encuesta de Change for Progress tiene muchas fallas y tuvo el propósito de ponerle presión a algunos precandidatos progresistas para que dejaran el camino libre a Torres, de 32 años y el primer político abiertamente gay electo en el Bronx.

“(Esa encuesta) se hizo a través de la Internet. El 45% de la gente en este distrito no tiene acceso a Internet… Son intereses más allá de este distrito”, sostuvo Mark Viverito, de 51 años y quien fue concejal municipal de Nueva York durante una década.

En declaraciones a The Intercept, López – quien trabajó para Serrano-, también consideró que la encuesta de Data for Progresss fue divulgada por un aliado de Torres para “espantar a la gente” y alejarlos de su campana.

Sean McElwee, responsable de Data for Progress, ha indicado que tras los resultados de la encuesta los liberales deben aliarse con Torres para asegurar la derrota de Diaz, padre.

Como Torres, Mark Viverito ha advertido que Díaz, padre, no representa la visión de los demócratas del sur del Bronx. Pero, también ha destacado que, contrario a candidatos como Torres, puede comunicarse en español con los electores del distrito 15 y descartado contribuciones de corporaciones.

Los temas de Puerto Rico

Tanto Torres como Mark Viverito coinciden en que buscarán terminar con la ley Promesa y eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje.

Para Torres, Promesa debe ser reemplazada con el otorgamiento a Puerto Rico del poder para reestructurar su deuda pública sin imponer una junta de control fiscal.

“No me corresponde dictar a la gente en la isla cual debe ser el futuro político de Puerto Rico…Para mí el rol correcto de un congresista es asegurar que Puerto Rico recibe una parte justa de los fondos federales. Tenemos que reinvertir en Puerto Rico y ayudar a la isla a recuperarse del COVID-19, la crisis fiscal, el huracán María y los terremotos”, entre otras cosas, sostuvo.

Mark Viverito, por su parte, afirmó que es la única que ha hecho los asuntos de Puerto Rico parte central de su programa de gobierno, que puede leerse en internet. “Este escaño siempre ha tenido a Puerto Rico como una prioridad”, dijo, al insistir en la derogación de Promesa, la cancelación de la deuda y la JSF, y la exención de la isla de las normas de cabotaje.

Con respecto al status, insistió en que cree en promover un proceso de libre determinación que sea vinculante para el Congreso de Estados Unidos.

“Mi interés no es adelantar una agenda (de status) en particular”, agregó Mark Viverito, pero consideró que el referéndum estadidad sí o no que convocó el gobierno de Puerto Rico para noviembre es una “farsa” que busca llevar los electores del Partido Nuevo Progresista (PNP) a las urnas.

Díaz, padre, ha hecho claro, por años, que respalda la estadidad para Puerto Rico y es un aliado de líderes del PNP, entre los que destaca al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, y su padre del mismo nombre, también exalcalde de ese municipio.

“Soy estadista. Voy a luchar para que el Congreso de Estados Unidos le dé a Puerto Rico la autoridad y habilidad para que los puertorriqueños decidan de una vez el status de la isla”, subrayó el concejal Díaz.

En San Juan, el pasado jueves, Pabón dijo que respalda derogar las normas de cabotaje y mejorar el acceso de la Isla a los fondos federales. “Los puertorriqueños necesitan tener una voz en el Congreso, una voz boricua que conoce las necesidades de la isla y que está listo para representar a todos los puertorriqueños en Nueva York y en la isla también”, indicó Pabón, según un comunicado de prensa.

Otras contiendas

Las primarias del martes de Nueva York definirán también los otros dos escaños en el Congreso de distritos de la ciudad neoyorquina que son ocupados por boricuas.

Por un lado, Nydia Velázquez, enlace principal con el liderato demócrata del Congreso sobre los temas de Puerto Rico y presidenta del Comité de Pequeña Empresas de la Cámara baja, es amplia favorita para revalidar en el distrito 7, que abarca una zona de Brooklyn y del bajo Manhattan.

Velázquez, quien lleva 27 años y medio en el Congresoo, se enfrenta a un rapero de nombre Paperboy Love Prince.

Mientras, la también boricua Alexandria Ocasio Cortez defiende su escaño por el distrito 14 de Queens y el Bronx frente a la exreportera Michelle Caruso Cabrera, Samuel Sloan y Badrun Khan.