Washington — El senador Bernie Sanders prometió construir una coalición lo suficientemente amplia para provocar nada menos que una revolución política. Las elecciones a lo largo y ancho del país durante el Super Tuesday mostraron que se está quedando corto.

Pese a su éxito inicial en las primarias presidenciales del Partido Demócrata, incluida su victoria en California el martes, Sanders pasa apuros para ampliar su apoyo más allá de su base de electores. Unas encuestas de AP VoteCast mostraron que no ha logrado ganarse el voto de afroamericanos, mujeres, habitantes de los suburbios, y votantes de edad avanzada con estudios universitarios en cifras que necesita para asegurar su nominación.

Y con todo y sus planes para atraer a nuevos demócratas a las urnas, hubo pocos indicios el martes de que su movimiento esté detrás del aumento en la participación.

"No es fácil", comentó Sanders el miércoles, mientras reconocía que no ha atraído suficientes votantes de su coalición principal - jóvenes, latinos y liberales - a las urnas. "Lo que tratamos de hacer no tiene precedentes. Hablamos de una revolución política".

La derrota de Sanders en Texas, un estado diverso y de rápido crecimiento en el que esperaba ganar, demostró algunos de sus desafíos más grandes. El senador, de 78 años, obtuvo alrededor de dos tercios de los votos de personas menores de 30 años allí y superó al exvicepresidente Joe Biden con el electorado de menos de 45 años en total, de acuerdo con AP VoteCast. Pero eso no te lleva tan lejos debido a que la mayoría de los votantes tienen 45 años o más.

Sanders también venció a Biden entre los latinos de Texas, con casi un tercio de los votos, pero el exvicepresidente mantuvo su ventaja aún mayor con los afroamericanos e igualó con Sanders entre los blancos. En tanto, Sanders no mostró ninguna fuerza particular en los suburbios del estado y vio a Biden superarlo en el voto femenino.

La brecha de edad podría ser un problema en las próximas primarias, que cada vez parecen más como triunfos imprescindibles para Sanders. Necesita atraer a votantes de mayor edad, al tiempo que reúne a sus simpatizantes jóvenes en niveles aún más altos que antes.