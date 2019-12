Los tres demócratas que votaron en contra de por lo menos uno de los dos cargos de destitución en contra del presidente Donald Trump – Jeff Van Drew (Nueva Jersey), Collin Peterson (Minnesota) y Jared Golden (Maine)-, representan distritos moderados que fueron ganados por el inquilino de la Casa Blanca en 2016.

Los congresistas Van Drew y Peterson votaron en contra de los dos cargos: abuso de poder; y obstrucción del Congreso.

Golden votó a favor del cargo de abuso de poder y en contra de la denuncia de obstrucción del Congreso.

Van Drew está listo, de hecho, para pasarse a los republicanos, y estuvo junto a ese grupo de legisladores durante la votación de esta noche.

Dentista de profesión y senador estatal de 2008 a 2018, Van Drew, de 66 años, fue elegido congresista en las elecciones legislativas de noviembre del año pasado.

Previo a su elección, el distrito 2 de Nueva Jersey estuvo en manos, por 24 años, del republicano Frank LoBiondo.

Después de votar en contra de la puesta en marcha de la investigación sobre la conducta de Trump en torno a Ucrania, el respaldo de Van Drew entre los demócratas de su distrito era de solo 24%.

Peterson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes y de 75 años, es congresista por el distrito 7 de Minnesota desde el 3 de enero de 1991.

El congresista Peterson reconoció que republicanos buscaron cortejarle para que se uniera a la minoría cameral. “Me quedo en el partido, a pesar de algunas de las cosas que están sucediendo con las que no estoy de acuerdo, no voy a cambiar de partido en esta etapa de mi carrera", dijo Peterson esta semana a “KFGO News and Views”.

Golden, de 37 años y veterano de las guerras de Irak y Afganistán, había anunciado el martes que dividiría sus votos. Se encuentra, como Van Drew, en su primer término como congresista.

“Aunque la resistencia del presidente a los esfuerzos investigativos han sido frustrantes, no han alcanzado, a mi juicio, el umbral de ‘delitos graves y menores’ que exige la Constitución”, sostuvo Golden, previo a la votación.