Washington - Republicanos del Senado estadounidense están confiados en lograr derrotar mañana la citación de testigos en el juicio político en contra del presidente Donald Trump y poder absolverlo, horas después, de los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Roy Blunt, presidente del Comité de Política Pública de los republicanos del Senado, sostuvo que ha contado votos por mucho tiempo y conoce cuando un asunto ha terminado.

“Los demócratas de la Cámara no pueden presentar un caso a medias en el Senado y esperar que hagamos algo al respecto. Estos son dos de los cargos más débiles que se puedan tener en un proceso de destitución”, señaló Blunt.

Como Blunt, sus colegas Mike Rounds (Dakota del Sur), John Barrassso (Wyoming), Lindsey Gragam (Carolina del Sur) y James Inhofe (Oklahoma) estuvieron entre los que se expresaron decididos a rechazar citar a testigos como el exconsejero legal de la Casa Blanca John Bolton y votar directamente por los cargos de destitución.

Los republicanos – que dominan el Senado 53 a 47-, prevén que el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York), buscará retrasar el proceso, pero senadores dijeron que están dispuestos a sesionar por largas horas para concluir, sino el mismo viernes, a primeras horas del sábado.

Trump ha pedido por semanas concluir el juicio político antes de que ofrezca el martes el mensaje sobre el Estado de la Unión.

Los demócratas han presionado en las últimas horas particularmente para que se llame a declarar a Bolton, tras filtrarse información del libro que tiene previsto publicar en marzo en el que señala que el presidente Trump directamente le dijo en agosto de 2019 que había frenado $391 millones en asistencia militar para Ucrania en espera de que el gobierno ucraniano anunciara investigaciones contra los demócratas.

En diciembre pasado, Trump se convirtió en solo el tercer presidente de Estados Unidos. en ser imputado de cargos de destitución.

La Cámara baja determinó que Trump abusó del poder de la presidencia y obstruyó la investigación que concluyó que el presidente de Estados Unidos condicionó la entrega de asistencia militar y una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a que el gobierno ucraniano anunciara el inicio de investigaciones en contra del ex vicepresidente Joseph Biden, su hijo Hunter, la empresa de gas Burisma y la teoría desacreditada de que Ucrania interfirió con las elecciones estadounidenses de 2016.

Sin citar testigos, para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, verdaderamente no habrá una absolución de Trump. “No puede ser absuelto si no tiene un juicio. Y no habrá tenido un juicio si no hay testigos y documentos”, dijo Pelosi, en torno al interés de la minoría demócrata en citar por lo menos cuatro funcionarios del gobierno de Trump y documentos internos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB).

El presidente del Comité de lo Jurídico, Jerrold Nadler (Nueva York), uno de los fiscales que presentó los cargos de destitución, no descartó que la Cámara baja cite a declarar a Bolton, aún cuando la mayoría republicana logre derrotar el viernes o sábado los cargos de destitución en contra de Trump.

El Senado terminaría esta noche con las 16 horas de preguntas de los 100 senadores. El jueves, se hicieron cerca de un centenar, según el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell.

Los trabajos se reanudarían el viernes en la tarde para votar en torno a si deben citarse testigos.

La esperanza de los demócratas ha sido mantener sus 47 votos a favor de convocar testigos como Bolton, y lograr añadir cuatro republicanos.

Los republicanos Susan Collins (Maine), Mitt Romney (Utah) y Lisa Murkowski (Alaska), han dejado la puerta abierta a votar para citar testigos. Un cuarto voto republicano pudiera ser Lamar Alexander (Tenesí). Pero, ha estado en silencio en los últimos días.

El congresista Schiff ofreció al Senado limitar la deposición de los testigos a una semana, como se hizo en el juicio político en contra del entonces presidente Bill Clinton, días en los que los senadores pueden continuar legislando. Schiff pidió no tomar una decisión basada en la fecha del mensaje de estado del presidente Trump.

Junto a senadores demócratas, Collins preguntó hoy si en alguna circunstancia se justifica que un presidente de Estados Unidos pida al gobierno de otro país que investigue a un opositor político que no está bajo investigación del gobierno estadounidense. El congresista Adam Schiff (California), uno de los fiscales y presidente del Comité de Asuntos de Inteligencia, sostuvo que no puede pensar en ninguna circunstancia en que eso se justifique.

Mientras, Patrick Philbin, consejero legal adjunto de Trump, consideró que el presidente de Estados Unidos no llegó a hacer una petición formal de investigación a Ucrania.

En momentos en que es claro que no se conseguirán los dos tercios del Senado para destituir a Trump, en gran medida mucha de la discusión busca ganar el favor del electorado.

La defensa de Trump hizo hoy mucho énfasis en que en año electoral, no debe destituirse a Trump, y que el Senado debe dejar esa decisión a los votantes de las presidenciales de noviembre próximo.

En la sesión de hoy, además, el juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, quien dirige el juicio, rechazó dar paso a una pregunta del senador republicano Rand Paul (Kentucky), dirigida a nombrar al denunciante anónimo que presentó la querella original en contra del presidente Trump.

La speaker Pelosi dijo hoy que si la votación termina en un empate 50-50, espera que el juez Roberts emita el voto decisivo. Ante el silencio de la Constitución en procedimientos de destitución, varios senadores republicanos no creen que eso le corresponde a Roberts.