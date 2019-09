Luego de provocar tornados en Carolina del Sur, un debilitado Dorian avanzaba hacia Outer Banks, una cadena de islas bajas en Carolina del Norte, donde podría impactar de forma directa el viernes.

En la madrugada del viernes, el vórtice del meteoro de categoría 1 estaba a unos 90 millas al suroeste de Cape Hatteras y a 25 millas al sur-suroeste de Cape Lookout, en Carolina del Norte, donde se reportaron vientos huracanados “justo en la costa”. La tormenta avanzaba en dirección noreste a 14 mph, explicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se espera que Dorian se debilite lentamente en los próximos días, aunque mantendrá la categoría de huracán en su avance por la costa de Carolina del Norte.

En la Isla de Ocracoke, cerca del extremo sur de la barrera de islas de 200 millas, alrededor de 500 de sus 1,000 residentes se quedaron para enfrentar la tormenta, dijo Ann Warner, propietaria del pub Howard's.