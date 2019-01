Washington - El ex congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) fue contratado como comentarista político por la cadena CNN.

Gutiérrez confirmó que el contrato lo ata, en términos de televisión, a la cadena estadounidense, para la cual comenzó a trabajar hoy.

El exlegislador, quien por 26 años representó el distrito 4 de Chicago (Illinois), también trabajará como asesor senior del grupo NationalPartnership for New Americans.

Welcome @MiaBLove and @RepGutierrez to the CNN family! The former members of Congress made their debut as CNN commentators on New Day this morning. pic.twitter.com/7NtwOXPSSG