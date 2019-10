Nueva York - Un total de 114,085 estudiantes de colegio e instituto en la ciudad de Nueva York fueron identificados en el curso 2018-2019 como "sin techo" por el Centro de Asistencia Técnica y Educativa para Estudiantes Sin Techo del estado de Nueva York (NYS-TEACHS, por sus siglas en inglés).

Las cifras, difundidas este lunes, indican que un 80 por ciento de estos estudiantes son negros o hispanos y, según el centro "Advocates for Children of New York" el número de estudiantes identificados como "sin techo" ha crecido en un 70 por ciento en la última década.

El estudio precisa que en el curso 2018-2019, más de 34,000 estudiantes vivían en centros de acogida y que otros 73,750 compartían habitación en casas de familiares, amigos o viviendas de otro tipo, que no se identifican.

Según Advocates for Children, menos de un tercio de los estudiantes considerados sin techo tienen una buena competencia lectora y sólo el 57 por ciento de estos niños concluyen el instituto, un porcentaje que cae por debajo del 50 cuando se trata de los jóvenes que viven en refugios.

El centro apunta que no conseguir el diploma de graduación del instituto multiplica por 4.5 las probabilidades de que se conviertan en adultos sin hogar, en comparación con sus compañeros de estudios que no sufren este problema.

A pesar de las medidas aplicadas por las autoridades para abordar esta cuestión, como la designación de trabajadores de apoyo, el aumento de matriculaciones de menores en la escuela pública y el ofrecimiento de programas de lectura en algunos centros de acogida, el centro Advocates for Children apunta que no son suficientes.

En este sentido, insiste en que cerca de la mitad de las familias que son ubicadas en refugios, los hijos estudian en centros ubicados en distritos diferentes, complicando su asistencia escolar.