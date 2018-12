Washington - La subsecretaria del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), Pamela Patenaude, anunció hoy su renuncia al puesto, efectivo al terminar el año.

Patenaude indicó que informó al secretario de HUD, Ben Carson, su intención de regresar a su estado de Nueva Hampshire al comenzar el 2019.

La subsecretaria ha sido un enlace clave y estado en varias ocasiones en Puerto Rico, tan reciente como a principios de mes, como parte del proceso de supervisión de la solicitud de fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Aunque el secretario Carson estuvo en Puerto Rico hace tres meses para anunciar el desembolso de los primeros $1,500 millones, de un total de casi $20,000 millones, en fondos CDBG-DR, hasta el momento no se ha entregado un solo centavo.

El gobernador Ricardo Rosselló sostuvo en Twitter que Patenaude “es una de las mejores, más transparente y apasionadas servidoras públicas” de Estados Unidos.

La comisonada Jenniffer González, por su parte, sostuvo que Patenaude estuvo una docena de ocasiones en la Isla y ayudó a aumentar, administrativamente, de unos $11,000 millones a $20,000 millones los fondos CDBG-DR.

“Extrañaremos tener esta experiencia y conocimientos directos, especialmente en un momento en el que necesitamos agilizar el proceso para obtener esos fondos a donde y a quiénes deben llegar”, indicó la comisionada González.

.@huddepsec the entire Nation loses one its finest, most transparent and passionate public servants. On behalf of everyone in #PuertoRico, I want to thank you for your friendship, tireless work, commitment and guidance. You will always have family here. God bless you! https://t.co/vuZXmFSwLo