Nueva York - Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio anoche en unas instalaciones de la compañía Con Edison en el distrito de Queens, generando algunos apagones aislados y luces espectaculares en el cielo de Nueva York.

El fuego fue controlado y no se reportaron lesionados, informaron las autoridades.

Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island City y Astoria.

El estallido también afectó el servicio de los trenes subterráneos en el área y provocó una orden breve para que los aviones se detuvieran en el aeropuerto LaGuardia, aunque para las 11:00 p.m. ya se había reanudado el servicio eléctrico en la mayor parte de la terminal. De todas formas se les solicitó a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos.

Varios testigos publicaron fotografías y vídeos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención. Repentinamente fue posible apreciar la silueta de los rascacielos de Manhattan y de los icónicos puentes sobre el río Este contra un fondo de luces que brillaban intermitentemente en el cielo. Se elevaban columnas de humo desde el transformador.

La gente recurrió a las redes sociales para averiguar qué había pasado y para compartir sus observaciones.

Algunos testigos se preguntaban si extraterrestres estaban invadiendo el país, y bromeaban que la tendencia de organizar fiestas en las que se da a conocer el género había ido demasiado lejos. El conductor televisivo Keith Olbermann se refirió al episodio como el “Blue Light Special”.

“Algo loco está ocurriendo en el cielo sobre Manhattan ahora mismo”, escribió Eric Klineberg, sociólogo de la Universidad de Nueva York, en Twitter debajo de un video que mostraba la inusual iluminación.

Something insane is happening in the sky above Manhattan right now. pic.twitter.com/elCqFLF0iU

Las luces fueron generadas por un “transformador que explotó” en esas instalaciones de Queens, tuiteó Eric Phillips, portavoz del alcalde Bill de Blasio, “no por extraterrestres”. Hay algunos apagones en diversos sitios, incluyendo el aeropuerto LaGuardia, agregó.

Fue el segundo incidente de gran envergadura en afectar a Con Edison en los últimos seis meses. En julio, el estallido de un tubo arrojó vapor cargado de asbestos al aire del distrito Flatiron de Manhattan, lo que obligó a cientos de personas a evacuar sus viviendas y comercios.

Con Edison indicó en Twitter que hubo “un breve incendio por causas eléctricas en nuestra subestación en Astoria que involucró a algunos transformadores y provocó una caída en la transmisión en la zona”.

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk