Los Ángeles - Al menos 3 personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un tiroteo registrado esta madrugada en una bolera de la localidad de Torrance, en el condado de Los Ángeles, informaron medios locales.

Tres hombres murieron en el interior del local, mientras que otras dos personas fueron trasladadas a un hospital cercano y dos más optaron por encargarse ellos mismos de buscar atención médica, dijo la policía citada por la cadena local de la ABC.

"La policía está tratando de identificar a los sospechosos involucrados en el tiroteo", añadió la emisora.

Según Los Angeles Times, varios testigos en el lugar de los hechos, la bolera Gable House, dijeron que el tiroteo comenzó por una pelea en el local.

Esa información no ha sido confirmada por la policía, que al personarse en la bolera se encontró con varias personas heridas por disparos tiradas por el suelo.

"Informes de disparos con múltiples víctimas" en la Gable House Bowl, había informado poco después de la medianoche local el Departamento de Policía de Torrence en su cuenta de Twitter.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.