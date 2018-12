View this post on Instagram

¡Y como lo prometido es deuda aquí la obra que ha causado sensación en los medios! Hoy nos encontramos en el restaurante de @juliangil donde se pinto esta belleza. Todo aquel que pase por el área sepa que aquí estaremos hasta las 8:00pm del día dispuestos a tomarnos fotos y compartir con ustedes mientras podamos. . . ¡Oye! No quiero terminar esto sin agradecerle al @chefmendin por el trato y el servicio que ha tenido conmigo. ¡De verdad es un tipo súper humilde y especial! ¡Gracias por el apoyo y un beso bien grande a mi gente!