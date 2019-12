Nueva Orleans — El "mandato individual" de la ley de salud del expresidente Barack Obama es inválido, pero otras secciones de la ley necesitan una revisión más profunda, de acuerdo con el fallo emitido el miércoles por un tribunal federal de apelaciones.

La decisión de la corte no afecta por el momento la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que seguirá vigente mientras continúa el proceso en la corte.

El fallo de 2-1 pronunciado por un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans soslaya en gran medida lo que pasa con algunas de las partes más populares de la ley, como lo son las protecciones para las personas con condiciones preexistentes, la expansión del programa Medicaid y la posibilidad de que los menores de 26 años sigan amparados por el seguro de salud de sus padres.

El panel estuvo de acuerdo con la decisión de 2018 del juez de distrito Reed O'Connor de Texas, sobre que el requisito de tener seguro, el llamado "mandato individual", se volvió inconstitucional cuando el Congreso redujo a cero el impuesto a personas sin seguro en 2017.

El tribunal no llegó a una decisión sobre un tema importante: qué tanto de la ley debe anularse junto con el mandato de seguro. La ley se ha mantenido vigente mientras su futuro ha sido objeto de litigios en la corte.

"Podría ser que ninguna parte de la ley puede separarse del mandato individual, incluso después de que esta pesquisa acabe. Podría ser que toda la ley puede separarse del mandato individual. También podría ser que una parte de la ley se puede separar del mandato individual y otra no", escribió la jueza Jennifer Elrod.

La jueza Carolyn Dineen King se mostró en desacuerdo y señaló que sus colegas prolongaban una "incertidumbre sobre el futuro del sector salud". King habría encontrado el mandato constitucional, aunque inaplicable, y habría dejado el resto de la ley aparte.

"Sin ningún mecanismo de aplicación que debatir, las preguntas sobre la legitimidad del mandato individual son meramente teóricas y la gente puede adquirir, o no, un seguro de gastos médicos como les plazca", escribió King. "No se necesita decir más, desde hace tiempo se ha establecido que los tribunales federales manejan los casos y controversias, no curiosidades académicas".