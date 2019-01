El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, está "dispuesto a negociar" con la oposición gracias "a las sanciones" estadounidenses a los ingresos petroleros, y recomendó los ciudadanos no viajar a Venezuela "hasta nuevo aviso".

"Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones de EEUU y el corte a los ingresos petroleros", escribió Trump en su cuenta de Twitter sobre las medidas adoptadas este lunes por Washington contra la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Asimismo, indicó que el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, está siendo "atacado" por el Tribunal Supremo de Venezuela y que se "espera una protesta enorme hoy".

"Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso", recalcó.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.