Washington - El secretario del Departamento de Interior federal, Ryan Zinke, quien enfrenta investigaciones federales sobre sus viajes, actividad política y posibles conflictos de interés, dejará la administración al final del año, informó el sábado el presidente Donald Trump.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......