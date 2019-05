Washington - La administración de Donald Trump quiere usar el dinero para las Becas Pell para financiar nuevos gastos, incluido un aumento de $1,600 millones para que la NASA devuelva a los astronautas estadounidenses a la Luna para el año 2024.

Bajo una enmienda presupuestaria enviada al Congreso ayer por la noche, la administración usaría $1,900 millones adicionales en dinero excedente de la Beca Pell para financiar otras prioridades presupuestarias, incluida una infusión de dinero nuevo para la NASA "¡para que podamos regresar al espacio de una manera GRANDE! ", tuiteó el presidente.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

Una serie de cambios propuestos revierte algunos de los recortes más polémicos que la administración de Trump había propuesto, incluida la reducción de fondos para las Olimpiadas Especiales. La Casa Blanca puede enviar dichas solicitudes, llamadas "rescisiones", al Congreso para recuperar el dinero no gastado que la administración considera inútil o innecesario. El Congreso, sin embargo, debe aprobar.

Los funcionarios insistieron en que la reasignación del dinero de la Beca Pell no tendría ningún impacto en los que actualmente reciben subvenciones, lo que ayuda a los estudiantes de bajos ingresos a pagar la universidad.

"Esto no reduce ningún gasto para los programas Pell Grant, ya que el presupuesto continúa para garantizar que todos los estudiantes obtendrán su Pell Grant completo y mantendrán el programa en una base fiscal sólida", dijo el vocero de la Oficina de Administración y Presupuesto, Wesley Denton, en un comunicado.

La inscripción en el programa ha disminuido desde 2011, lo que lleva a un superávit de casi $9,000 millones, según la Oficina de Presupuesto. La administración había propuesto originalmente usar $2,000 millones de ese superávit para financiar otros gastos. La nueva solicitud lleva ese total a $3,900 millones, lo que OMB describió como similar a su solicitud en el presupuesto de 2018. La administración propuso una cancelación similar del dinero de la subvención Pell no comprometida para 2019, pero luego rechazó la idea.

La decisión de reforzar el presupuesto de la NASA había sido anunciada el lunes temprano en una serie de tweets en los que Trump prometió una nueva era de exploración espacial.

El vicepresidente Mike Pence solicitó el aterrizaje de los astronautas en la Luna dentro de cinco años, y ha dicho que la NASA necesita lograr ese objetivo "por cualquier medio que sea necesario". Este verano marca el 50 aniversario del primer aterrizaje tripulado de la Luna.