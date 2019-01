Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y a otros miembros de su partido por haber rechazado su propuesta para financiar el muro en la frontera con México antes de haberla anunciado.

"Nancy Pelosi y algunos de los Demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven 2020 (cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales), que ellos no van a ganar", tuiteó Trump.

"Deberían hacer lo correcto por el País y permitir a la gente regresar al trabajo", agregó.

En otro mensaje en la misma red social, Trump cargó de nuevo contra Pelosi, sobre quien consideró que "se ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha convertido en una Demócrata Radical".

"Está tan petrificada por los 'izquierdistas' en su partido que ella ha perdido el control... Y por cierto, limpia las calles de San Francisco, son desagradables", indicó Trump, en referencia al distrito al que representa Pelosi.

