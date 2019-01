Washington - El presidente Donald Trump felicitó hoy la llegada de 2019 a todo el mundo, incluyendo "los criticones y los medios de comunicación falsos", y aseguró que el nuevo año será "fantástico" para aquellos que no ponen en duda su labor en la Casa Blanca.

"¡Feliz año nuevo a todos, incluyendo los criticones y los medios de comunicación falsos! 2019 será un año fantástico para aquellos que no estén sufriendo del síndrome de transtorno de Trump", sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!