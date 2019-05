Washington - En momentos en que la Cámara bajafederal va a considerar una nueva legislación para atender recientes desastres naturales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a alegar, falsamente, que el Congreso ha dado a Puerto Rico $91,000 millones para mitigar los daños causados por el huracán María.

“A Puerto Rico se le ha dado por el Congreso $91,000 millones en asistencia para aliviar el desastre causado por huracanes, más que a ningún estado en la historia de Estados Unidos”, indicó Trump, en un tuit.

Para Trump, la ayuda a Texas tras el huracán Harvey se ha limitado a $39,000 millones y a Florida, tras el huracán Irma, se le han dado $12,000 millones.

Puerto Rico has been given more money by Congress for Hurricane Disaster Relief, 91 Billion Dollars, than any State in the history of the U.S. As an example, Florida got $12 Billion & Texas $39 Billion for their monster hurricanes. Now the Democrats are saying NO Relief to...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de mayo de 2019

Trump acusó a los demócratas de negarle ayuda a los estados impactados por desastres naturales en 2018 “a menos que se le de más dinero a Puerto Rico”.

Mientras los republicanos y demócratas del Senado siguen sin acordar un proyecto de consenso, la Cámara de Representantes tiene previsto llevar a votación esta semana una nueva legislación que mantiene las asignaciones aprobadas para la isla en enero e incluye nuevos fondos para estados del Medio Oeste azotados por inundaciones de marzo pasado.

La legislación cameral irá mañana al comité de Reglas y puede aprobarse en su totalidad el viernes, según el portavoz de la Comisión de Asignaciones, Evan Hollander.

El gobierno federal ha prometido a Puerto Rico cerca de $45,000 millones en asignaciones para mitigar la catástrofe causada por el huracán María. De esos fondos, Puerto Rico ha recibido cerca de $20,000 millones, pero solo unos $1,500 millones están directamente relacionados con la reconstrucción de la isla.

Las nuevas alegaciones de Trump ocurren, además, un día después de que el dirigente de los campeones Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora, anunciara que no irá el jueves al reconocimiento que la Casa Blanca le hará a su equipo, pues no se sentiría cómodo ante todo lo que falta por hacer en la isla después del huracán María.

“Puerto Rico debe estar muy feliz y los demócratas deben dejar de bloquear la asistencia por desastres que tanto se necesita”, agregó Trump.

La propia Casa Blanca reconoció el mes pasado que la asistencia a la isla no alcanzaba los $91,000 millones.

“Puerto Rico no ha recibido $91,000 millones. La semana pasada, su administración incumplió la meta de desembolsar más de $8,000 millones en fondos para Puerto Rico”, indicó, por su parte, en un tuit, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York).

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por su parte, sostuvo que ha todo el mundo le ha quedado “meridianamente claro, menos para el presidente, que aquí no han llegado $91,000 millones”.

“El presidente, lamentablemente, confunde lo que fue un estimado de costos de noviembre de 2017, sobre daños”, dijo el gobernador, al indicar que calcula que solo se han desembolsado unos $11,000 millones o $12,000 millones a la isla.

Rosselló Nevares sostuvo que la cifra importante es cuánto dinero ha llegado para la reconstrucción de la isla y que ese total “no ha rebasado los $300 millones”.

El gobernador indicó que sigue sin recibir aceptación la petición que le hiciera en enero pasado a Trump para reunión sobre la asistencia a la isla.

“Aquí hay dos vías. Nos sentamos como adulto, podemos ver lo que está pasando, podemos demostrar al presidente la desigualdad que hay con Puerto Rico o podemos seguir esta vía donde cíclicamente el presidente saca los $91,000. Nadie en su staff le habrá de aclarar que eso es simplemente incorrecto y que cada vez que sale y dice eso lo hace lucir mal. Yo reitero la posición nuestra de sentarnos para ver cómo podemos facilitar el desarrollo, el crecimiento y la reconstrucción de… Puerto Rico”, sostuvo Rosselló Nevares.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró con este reportaje