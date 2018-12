Texas - Luego que la Ley de Cuidado de Salud Asequible promulgada por el entonces presidente Barack Obama fuera declarada “inválida” por un juez federal de Texas, el presidente Donald Trump busca que los líderes en el Congreso propongan un reemplazo pese a que la Casa Blanca aseguró que la actual ley seguirá vigente por ahora.

“¡Háganlo!”, instruyó el presidente al líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y la congresista demócrata Nancy Pelosi, quien es muy probable que se convierta en la presidenta de la Cámara de Representantes en enero.

Se prevé que sean presentadas apelaciones legales ante la Corte Suprema en un tema que ayudó a los demócratas a enfilarse como la nueva mayoría en la cámara baja en las recientes elecciones intermedias.

En su decisión de 55 páginas, el juez de distrito Reed O'Connor falló el viernes que la reforma fiscal del año pasado eliminó el fundamento constitucional de la ley conocida como “Obamacare” al derogar una sanción por no tener seguro de gastos médicos. El resto de la ley no puede ser separada de dicha cláusula y por lo tanto es inválida, escribió O'Connor.

Los partidarios de la ley de salud anunciaron de inmediato que apelarán el fallo.

“El fallo equivocado de hoy no nos desalentará: nuestra coalición seguirá luchando por la salud y el bienestar de todos los estadounidenses”, dijo Xavier Becerra, secretario de Justicia de California, que encabeza a una coalición de estados que defienden el Obamacare.

La Casa Blanca aplaudió la decisión de O’Connor, pero señaló que la ley continúa vigente en lo que proceden las apelaciones. El presidente Trump afirmó en un tuit que el Congreso debe aprobar una nueva ley.

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!