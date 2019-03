Washington - Al indicar que la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) le dará un trato de “A plus” a Alabama tras los tornados del pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revivió el debate sobre la lenta e ineficiente respuesta de su gobierno a la catástrofe que causó en Puerto Rico el huracán María.

“He pedido directamente a FEMA que otorgue el tratamiento A Plus al Gran Estado de Alabama y a las maravillosas personas que han sido tan devastadas por los Tornados", tuiteó el lunes Trump el lunes, tras la tempestad causar más de 20 muertes.

Su tuit recordó las expresiones en que – en medio de la emergencia-, Trump dijo que Puerto Rico sacó “fuera de control” el presupuesto federal y que los daños causados por el ciclón María no constituían “una catástrofe real”, como el huracán Katrina de 2005.

FEMA has been told directly by me to give the A Plus treatment to the Great State of Alabama and the wonderful people who have been so devastated by the Tornadoes. @GovernorKayIvey, one of the best in our Country, has been so informed. She is working closely with FEMA (and me!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2019

Trump también mantuvo una disputa pública con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien le cuestionó temprano en la emergencia la lenta respuesta del gobierno federal. Para Trump la respuesta federal al huracán María – que causó en Puerto Rico cerca de 3,000 muertes y más de $100,000 en daños-, mereció una puntuación de 10 de 10.

Hasta hace poco, la Casa Blanca tuvo bajo evaluación desviar fondos asignados para atender desastres a jurisdicciones como California y Puerto Rico para financiar el muro en la frontera con México

Brian Ott, profesor de Retórica en Texas Tech University, consideró que el presidente Trump pide un mejor trato para la gente que le ha respaldado en el pasado.

Alabama es un estado conservador que Trump ganó fácilmente en 2016. Pero, Trump perdió el estado de California y las primarias presidenciales en Puerto Rico.

En declaraciones al diario The Washington Post, el profesor Ott sostuvo que “no todas las vidas son iguales en los ojos del presidente… las vidas en los estados rojos (republicanos) importan, y las vidas en los estados azules (demócratas), no”.