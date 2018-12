Washington - El presidente de Estados Unidos Donald Trump calificó hoy de "rata" a su exabogado personal, Michael Cohen, que fue condenado a tres años de prisión después de colaborar con la fiscalía federal en distintas investigaciones, incluida la de la llamada "trama rusa".

Remember, Michael Cohen only became a “Rat” after the FBI did something which was absolutely unthinkable & unheard of until the Witch Hunt was illegally started. They BROKE INTO AN ATTORNEY’S OFFICE! Why didn’t they break into the DNC to get the Server, or Crooked’s office?