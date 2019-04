Washington — El presidente estadounidense Donald Trump renovó el miércoles su amenaza de enviar soldados armados a la frontera con México luego de un incidente en el que soldados mexicanos confrontaron a militares de Estados Unidos. México atribuyó el incidente a una confusión, y afirmó que no busca un enfrentamiento con Estados Unidos.



“Los soldados de México recientemente mostraron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional”, tuiteó Trump, y agregó, sin ofrecer evidencia, que fue “quizás como una táctica de distracción para los narcotraficantes en la frontera”.

Can anyone comprehend what a GREAT job Border Patrol and Law Enforcement is doing on our Southern Border. So far this year they have APPREHENDED 418,000 plus illegal immigrants, way up from last year. Mexico is doing very little for us. DEMS IN CONGRESS MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019

“Más vale que no vuelva a suceder. Ahora enviaremos soldados armados a la frontera. México no hace lo suficiente para aprehender y regresar”, tuiteó.

El año pasado, Trump envió soldados a la frontera para asistir a agentes fronterizos en su respuesta a varias caravanas de migrantes centroamericanos que viajaban a través de México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Muchos de los soldados están armados.

Este mes, dos soldados estadounidenses en un área remota de Texas fueron confrontados por soldados mexicanos que pensaban que los estadounidenses habían cruzado a México. De acuerdo con reportes, los soldados mexicanos desarmaron a uno de los estadounidenses. El Comando Norte de Estados Unidos, que está a cargo del respaldo militar a los agentes fronterizos, dijo que los estadounidenses estaban en un vehículo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un área remota de Estados Unidos al sur del muro fronterizo, pero al norte de la frontera real.

"Tras una breve discusión entre los soldados de las dos naciones, los miembros de las fuerzas armadas mexicanas salieron del área”, dice un comunicado del Comando Norte.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador -quien se enteró del tuit cuando un periodista le preguntó al respecto durante su conferencia de prensa matutina- se comprometió a revisar el caso y actuar de forma responsable.

Obrador aseguró que “va haber siempre de parte nuestra una actitud responsable y de respeto”.

“Vamos a analizar este incidente” y “se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”, añadió.

Agregó que no caerá en provocaciones y que lo más importante “es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, lo más importante es que queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo (...) como nos hemos venido entendiendo durante varios meses. Vamos nosotros a seguir actuando para mantener relaciones de buena vecindad”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México caracterizó el incidente como una confusión durante un “patrullaje ordinario” en un área en la que la línea divisoria entre los dos países no está claramente definida.

Aunque no todos los soldados estadounidenses desplegados en la frontera están armados, muchos _incluyendo aquellos que realizan la misión fronteriza, como los dos confrontados por los soldados mexicanos_ están armados para protección.

La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo el miércoles que Trump “sólo está dejando en claro que él tiene varias acciones a su disposición” para enfrentar lo que el gobierno considera una crisis humanitaria.

Se espera ya que Departamento de Seguridad Nacional le pida al Pentágono asistencia militar adicional, y funcionarios de Defensa dicen que eso resultaría en el despliegue de entre 300 y 500 soldados extra para proveer diversos tipos de respaldo en la frontera. Sin embargo, una medida así no representaría un incremento considerable en el número de efectivos ni un cambio de la misión.