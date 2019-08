Phoenix - Un negocio de armas en Arizona retiró este martes una promoción que había denominado "Shoot Now Pay Later" (Dispara ahora, paga después) y en la que usaba la frase "Back to School" (Regreso a la escuela), debido a la polémica que desató en un momento de conmoción por los últimos tiroteos masivos.

Con casi diez años en el mercado, Tombstone Tactical, con sede en Phoenix, manda boletines semanalmente a más de 200,000 clientes para promocionar sus ofertas.

En el boletín del pasado sábado, debajo de la frase "Dispara ahora, paga después", se leía: "Ahora que los niños han vuelto a la escuela, es el momento perfecto para aprovechar algunas excelentes ofertas y especiales que hemos valorado y que nos colocan entre las ofertas más bajas disponibles en el país".

Algunos clientes y personas que leyeron la promoción mostraron su descontento, como es el caso de Sofía Martínez, una inmigrante mexicana que dijo a Efe que esto solo incrementa el temor que ya existe por los tiroteos en las escuelas y sitios públicos.

Sin embargo, el propietario de la tienda de armas, Brian Smith, dijo a medios locales que "no hay forma de que fomentemos la violencia" por medio de estas promociones.

A juicio de Smith, la mayoría de las personas malinterpretó la leyenda en la promoción, que era "destacar que acabamos de gastar un montón de dinero en nuestros hijos y ahora es el momento de gastar un poco de dinero en nosotros mismos".

No obstante pidió disculpas a quienes pudieron haberse molestado y hoy anunció su retirada.

"Este tipo de promociones son muy peligrosas, pueden argumentar que es deporte o para defenderse, pero también las usan para matar poniendo a toda la comunidad en riesgo, más a los niños en las escuelas", opinó Martínez.

Con los recientes tiroteos masivos en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que dejaron una treintena de muertes, el temor crece entre la comunidad hispana, que era el blanco del hombre que disparó en la primera de esas localidades, según confesó a la policía.

Martínez, que tiene un hijo de 8 años, aseguró que el temor la invade cada día que deja a su hijo en la escuela ubicada en un barrio latino de Maryvale, en Arizona.

"Siento el temor constantemente, porque en este barrio hay balaceras todo el tiempo, y ahora que ha crecido el racismo y la discriminación con estos tiroteos masivos, no sabes que loco va a entrar a las escuelas", comentó.

Marty Ryan, un cliente de Nuevo México que leyó el boletín del negocio de armas, dijo que lo dejó "impactado".

"No puedo creer que estas personas armaran esto como una promoción. Especialmente cuando usan la frase, 'ahora que los niños han vuelto a la escuela'", dijo.

Ryan posee armas, pero su hija es maestra de segundo grado y sus nietos volvieron a la escuela el lunes.

"Un tiroteo en la escuela siempre está detrás de nuestras cabezas. Nos asusta a todos", destacó.

Ryan envió un correo electrónico a la tienda y Smith dijo que personalmente respondió explicando la confusión y ofreciendo disculpas.