Talladega— Un pequeño avión aterrizó de emergencia en una autopista de Alabama ante la mirada de sorpresa de varios conductores.

